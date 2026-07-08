Ивайло Циков: Потребителското поведение променя модела на Pepco

Pepco определя България като ключов пазар за развитието си в региона, а потребителското поведение променя модела на компанията. Това съобщи Ивайло Циков, регионален оперативен мениджър на "Пепко България", в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му страната ни остава сред стратегическите пазари за Pepco в Източна Европа, а компанията планира да разшири присъствието си у нас. „Потребителите стават все по-внимателни при избора си и търсят най-доброто съотношение между цена, качество и практичност. В същото време мащабът на компанията и оптимизацията на веригата на доставки ѝ позволяват да ограничи влиянието на инфлацията и външните предизвикателства върху крайните цени“, посочи мениджърът и подчерта, че именно това прави модела на веригата още по-актуален.

Той отбеляза, че предлагат на клиентите на Pepco освен достъпни цени, качество и разнообразие на стоките, но и удобни локации.

Според него решението за изтегляне на бързооборотните стоки е позволило на компанията да се концентрира върху основния си бизнес и едновременно с това да оптимизира логистичните процеси.

По думите му ръстът на продажбите се формира основно от разширяването на мрежата и представянето на съществуващите магазини, а не от увеличение на цените. „Това решение ни позволи да се съсредоточим върху нашия основен фокус - да предлагаме стоки за цялото семейство и за дома, да улесним процесите и веригата на доставки и така да бъдем още по-близо до нашите клиенти“, поясни Циков.

Той подчерта, че компанията следи внимателно международните регулации и промените в търговската среда, включително митата върху китайските стоки. И добави, че широката европейска мрежа, дългосрочните отношения с доставчиците и логистичната организация позволяват на Pepco да реагира по-гъвкаво на външните предизвикателства.

Защо достъпните цени и зеленият бизнес вървят ръка за ръка? С колко магазина разполага Pepco в България?

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