Петролът поевтинява още, през Ормузкия проток преминават повече петролни доставки*

Цената на петрола се понижава за трети пореден ден, след като преминаващите количества през Ормузкия проток се увеличиха и се появиха признаци за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,96% до 70,88 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,02% до 67,88 долара за барел.

По думите на американски представител, дневните доставки на петрол през стратегическия Ормузки проток вече надхвърлят 10 млн. барела, което показва, че възможностите на Техеран да прекъсне корабоплаването са значително ограничени. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства постигнатия напредък в преговорите.

Катар съобщи, че следващият кръг от разговорите ще бъде насрочен възможно най-скоро след погребалните церемонии на бившия върховен лидер на Иран Али Хаменей, който загина при въздушен удар в началото на конфликта. Според иранските държавни медии церемониите се очаква да започнат на 4 юли и да продължат няколко дни.

Петролът продължава да губи стойност след най-слабото си тримесечие от 2020 г. насам, тъй като доставките през Ормузкия проток, който свързва производителите от Персийския залив със световните пазари, продължават въпреки напрежението през уикенда, когато Вашингтон и Техеран си размениха удари. Макар общото предлагане все още да остава ограничено, износът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече се е върнал до нивата отпреди войната благодарение на алтернативни логистични решения. В същото време основните американски сортове суров петрол се търгуват с отстъпка, тъй като търсенето на американски доставки отслабва.

„Цените продължават постепенно да се понижават, тъй като големите количества петрол, преминаващи през Ормузкия проток, съвпадат с освобождаването на количества от стратегическите петролни резерви и с отслабването на търсенето, докато напрежението между Иран и САЩ засега остава под контрол“, коментира старшият енергиен анализатор в MST Marquee Сол Кавоник. Той визира милионите барели, освободени от стратегическите резерви на различни държави, за да компенсират евентуален недостиг на доставки от Персийския залив.

Според Кавоник Ислямската революционна гвардия вероятно няма желание да се откаже от влиянието си върху Ормузкия проток, тъй като способността му да поставя световната икономика под натиск чрез заплахи за корабоплаването е един от малкото му реални лостове за въздействие.

В навечерието на разговорите в Катар Иран отново заяви, че е решен да запази контрола върху корабоплаването през ключовия маршрут. Това подчертава основните спорни въпроси - сред които са иранската ядрена програма и военните действия в Ливан - които усложняват преговорите в рамките на 60-дневното примирие. В сряда президентът Тръмп отново заяви пред журналисти във Вирджиния, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Общите запаси от суров петрол в САЩ са намалели до най-ниското си равнище от март 2025 г., като търговските запаси (без стратегическите резерви) възлизат на около 1,2 млрд. барела след 12 поредни седмици на спад, показаха данни от вчера.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.