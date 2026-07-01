Европейските борси се оцветиха в червено заради притеснения за лихвите в САЩ

Европейските борси отбелязаха спад в сряда след силен край на второто тримесечие, а инвеститорите бяха под въздействието на индикации, че лихвените проценти в САЩ може да останат по-високи за по-дълго време, както и от развитието на мирните преговори между САЩ и Иран, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,4%, след като записа най-силното си тримесечие от октомври 2020 г. в предишната сесия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 е надолу с 0,18% до ниво от 10 478,34 пункта. Германският DAX напредна с 0,18% до равнище от 25 040,28 пункта. Френският CAC 40 отписа 0,79% и завърши деня на ниво от 8337,29 пункта.

Технологичният индекс в Stoxx отбеляза спад от 1,2%, след като записа най-силното си тримесечно представяне от края на 2001 г. в предходната сесия, като оценките сега са равни с тези на конкурентите от Wall Street.

Книжата на производителя на оборудване за чипове ASML поевтиняха с 4,6%, а тези на производителя на полупроводници Soitc отбелязаха лек спад.

Цената на акциите на производителя на оборудване за изкуствен интелект Schneider Electric се понижи с 3,1%, след като тя подписа споразумение за придобиване на Cognite ⁠Holding, частен доставчик на софтуер и индустриални данни, за сумата от 3,1 млрд. долара в изцяло кешова сделка.

Междувременно председателят на Федералния резерв Кевин Уорш заяви на конференцията на Европейската централна банка в Синтра, че централните банкери ще решат дали да повишат лихвите, когато започнат следващото си заседание, и повтори, че няма да дава предварителни указания.

Трейдърите очакват Фед и ЕЦБ да повишат лихвите с поне 25 базисни пункта по-късно тази година, сочат събрани от LSEG данни. Въпреки че цените на петрола намаляха до нивата преди войната в Иран, остават притесненията, че натискът върху инфлацията ще се задържи.

САЩ и Иран проведоха технически непреки преговори в Доха в стремеж да договорят притока на кораби през Ормузкия проток и да осигурят трайно примирие, съобщиха източник с пряка информация за преговорите и ирански представител.

На корпоративния фронт собственикът на Primark, Associated British Foods, отбеляза спад от 3,2%, след като заяви, че все още очаква годишната печалба да е под нивото от миналата година.

Шведският производител на оборудване в областта на отбраната Saab постигна ръст от 3,3%, след като подписа договор да достави 16 изтребителя Gripen E на Украйна в сделка на стойност около 24,6 млрд. шведски крони (2,54 млрд. долара).

Листнатите в Париж акции на SES оглавиха Stoxx 600 с ръст от 10%, след като Федералната комисия по комуникациите в САЩ заяви, че ще гласува за установяване на нов търг за радиочестотен спектър през 2027 г. Според анализатори това е положително за компанията.