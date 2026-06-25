Загубата на оръжейното депо в Кронщат е сериозен удар за руския Балтийски флот

В началото на юни Украйна унищожи оръжейно депо в Кронщат и според военни анализатори това е сериозен удар за Балтийския флот. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че външното разузнаване на Украйна има данни за унищожаването на хиляди тонове боеприпаси и въоръжение край Санкт Петербург. Ударът по депото край Болша Ижора на 6 юни беше потвърден със сателитни снимки в началото на юни и беше част от операцията на Украйна в града, докато се провеждаше Петербурският международен икономически форум, често наричан и "руския Давос".

Според наблюдатели при удара в Кронщат безвъзвратно са загубени стратегически запаси от съветско време, а в момента някои от видовете боеприпаси вече не се произвеждат. Това може да повлияе на стратегическата роля на руския флот в Балтийско море.

Зеленски посочи след разговор с ръководителя на външното разузнаване Олех Ивашченко, че има данни, че заради украинските далекобойни удари руските военни пренасочват системи за ПВО към Москва и Кримския мост, което прави уязвими други територии на Русия. "Правим си съответните изводи", допълни още той.

За изграждане на площадки за допълнителни системи за ПВО в парковете в Москва свидетелстват и опозиционни руски медии.

Ретланслаторите на руските дронове в Беларус са изключени

Ретланслаторите, които използват руските дронове на територията на Беларус, вече са изключени, съобщи още Зеленски пред журналисти в Киев. Той посочи, че не знае дали са демонтирани, или не, но в момента те не работят, пишат украински медии.

Преди няколко дни украинският президент даде срок от края на седмицата на президента на Беларус Александър Лукашенко да спре ретланслаторите, които Русия използва за удари по западните и северните части на Украйна, "или ще го направим ние". Руският министър на външните работи Сергей Лавров определи тези думи като намеса във вътрешните работи на суверенна държава и опит да бъде въвлечен Минск във войната.

Според източници на The Wall Street Journal обаче именно Русия оказва натиск на Лукашенко и опитва да използва по-широко територията на Беларус, включително и чрез изстрелване на дронове към Украйна, а не само да ретранслират сигнала за тяхното управление.

Поредна нощ с ракети и дронове към Крим

В своето вечерно обръщение за 1582-ия ден от пълномащабната война Володимир Зеленски отбеляза, че ударите по Крим са част от операция на Украйна да започне мирни преговори. Той посочи, че ако получи това, което е било дискутирано по време на заседанието на Г-7, "незабавно ще създадем условията, които ще принудят Русия да избере мира".

Според оценки на Института за изучаване на войната (ISW) след анализи на последните изявления на високопоставени руски държавни служители Кремъл отказва да проведе преговори в какъвто и да е формат, които не водят до пълна капитулация на Украйна и изпълнение на техните искания.

В социалните мрежи има съобщения поредните взривове около военни обекти на полуострова в нощта срещу 25 юни. Според данните използвани са дронове и крилати ракети по военните летища в Саки, Кача и Хвардейско, както и по цели в Бахчисарай, Севастопол и Симферопол.

Има попадения по енергийни обекти, заради което без ток са части от Симферопол и Ялта. Министерството на отбраната на Русия съобщи за общо 249 дрона свалени над територията на Русия и Крим през нощта. Има данни за пожар в петролната подстанция "Полтавская" в Краснодарския край и пожар в три от петролните резервоари.

Според руски военни анализатори в Москва вече е взето решение за отбраната на Крим, защото украинските атаки нанасят множество щети, включително и репутационни.

Украинските ВВС също така атакуват масирано и мостовете, свързващи Херсонска област с Крим. В последните дни има данни за разрушения на жп прелези и сухопътни мостове, което е част от стратегията за отрязване на логистиката и към южните части на фронтовата линия, и към Крим. Русия започна да използва отново "димни завеси", за да прикриват Кримския мост при въздушна тревога.

Пет руски бомби са пропуснали Преображенския мост в Запорожката област

На теория Русия може да отговори с аналогични удари по мостове над Днепър, с което от своя страна да затрудни логистиката, но на практика има проблеми с този план, пише "Военен информатор", един от големите руски военни канали в Telegram. Според публикацията при една от атаките по Преображенския мост в Запорожка област през уикенда пет управляеми авиационни бомби са пропуснали моста и са оставили големи дупки на различно разстояние от съоръжението.

Данните са от руски OSINT-анализатори, според които изглежда бомбите са нанесли удари в полето, а не по някакви други цели около моста. В коментар се отбелязва, че или трябва да бъдат използвани други средства, или да се предприеме по-системен подход по отношение на атаките по мостовете.

Русия опитва да напредва в Купянск с щурмови групи от един-двама войници

През зимата и пролетта Русия е опитвала пробиви с четирима до осмина войници в Купянск, но сега щурмовете са единични, а логистичната поддръжка се извършва от техни колеги, често изминаващи 5-7 км пеша, за да избегнат дроновете, пише ISW, позовавайки се на украински военни. Руски военни анализатори отбелязват успехи на руските военни в околностите на града.

Военните наблюдатели продължават да оценяват съобщенията за напредъка в Костянтинивка като преувеличени, като целта е да се покаже напредък въпреки украинските операции. Украински наблюдатели отбелязват, че ВСУ държи отделни райони в северозападните части на града, но и руски анализатори признават, че се извършват контраатаки и битката за града е тежка.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1582-ия ден от пълномащабната война (24 юни) сочи 19 атаки в Костянтинивското направление. Интензивни са боевете и към Словянск и Лиман, където има данни за украински контраатаки. Най-гореща остава ситуацията към Покровск, където ВСУ съобщава за 32 атаки. Липсва натиск към Краматорск и Купянск по данните на Генералния щаб.

Сводката отчита 44-ия пореден ден с над 200 атаки. Съобщава се за 232 бойни действия спрямо 251 ден по-рано. Русия е извършила и 75 въздушни удара с 262 авиациони бомби, както и 3100 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 10 хил. fpv-дрона.