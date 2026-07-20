Подготвят промяна в изчисляването на трудовия стаж, омбудсманът иска преразглеждане на промените

Омбудсманът Велислава Делчева призова между първо и второ четене на Бюджет 2026 да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата. Делчева е изпратила становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по проекта на бюджета за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на институцията.

Според омбудсмана подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите.

Предвид значимостта на предлаганите изменения за трудовите права на работниците и служителите считам, че те заслужават самостоятелно обсъждане извън бюджетната процедура, доколкото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат отражение върху упражняването на редица трудови и социалноосигурителни права, посочва Делчева. Тя подчертава, че измененията в чл. 355 от Кодекса на труда променят из основи действащия модел за изчисляване на трудовия стаж, като преминават от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове.

По същество това представлява най-съществената промяна в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега. Доколкото трудовият стаж е юридически факт, от който зависи възникването и упражняването на множество трудови права, подобна промяна следва да бъде предмет на самостоятелно обществено обсъждане и мотивиране, а не да бъде въвеждана чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет, добавя общественият защитник.

В становището си тя посочва, че при действащата уредба лице, което работи по трудов договор на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж, а при предложените текстове при същата фактическа работа ще се признава приблизително шест месеца трудов стаж. Според омбудсмана това може да засегне значителен брой работници и служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи се и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.

Делчева добавя още, че липсва оценка как промените биха се отразили върху правото на платен годишен отпуск, допълнителния платен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетенията, условията за заемане на длъжности, за които законът изисква определен трудов стаж, както и върху всички останали права, които законодателството свързва с придобития трудов стаж. Тя обръща внимание и на липсата на преходна уредба, която изрично да предвиди, че новият начин на изчисляване на трудовия стаж ще се прилага само за стажа, придобит след влизането в сила на закона. По думите ѝ подобна разпоредба е необходима, за да бъдат гарантирани принципите на правната сигурност, предвидимостта и защитата на придобитите права.

Омбудсманът изразява сериозни резерви и към предложението през 2026 г. да бъде спряно действието на механизма за определяне на минималната работна заплата и подчертава, че подобна мярка трябва да има изключителен характер и да бъде подробно мотивирана, защото засяга доходите на най-нископлатените работници.

Делчева припомня, че едновременно със замразяването на минималната работна заплата законопроектът за бюджета предвижда увеличение на минималните осигурителни доходи и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което създава риск от нарушаване на баланса между политиката по доходите и осигурителната политика.