Мегапроект в Западна Африка за 25 млрд. долара ще свърже нигерийския газ с Европа

Западноафриканските лидери са одобрили изграждането на газопровод, който да свърже Нигерия и Мароко. Това ще ускори изграждането на мегапроект, чиято цел е да доставя суровината до прага на Европа, съобщава Bloomberg.

Ръководителите на Икономическата общност на западноафриканските държави са подписали споразумение в Сиера Леоне. Меморандумът официално подкрепя плановете за 6800-километровия тръбопровод, който ще струва приблизително 25 млрд. долара и ще свърже 13 държави в региона.

Компания за Африканско-атлантическия газопровод ще бъде създадена в Казабланка, най-големия град в Мароко. Висшият ѝ орган ще се базира в столицата на Нигерия, Абуджа, според изявление на държавната мароканска енергийна компания ONHYM.

След това ще се мобилизира финансиране и ще се подготви окончателно инвестиционно решение.

Графика: Bloomberg

Строителството на газопровода е предложено от Мароко през 2016 г. Плановете за изграждането на тръбопровода напредват бързо в последната година заради войната в Иран, която притиска световните енергийни пазари и кара Европа да търси алтернативни доставки.

Съоръжението ще се управлява от ONHYM и Нигерийската национална петролна компания.

Проектът ще свърже газови находища в няколко страни, вкл. Нигерия, Сенегал и Мавритания. От Мароко той ще се свърже със съществуващия газопровод Магреб-Европа до Испания.

Прогнозният капацитет е 30 млрд. куб. метра, половината от които ще бъдат предназначени за Мароко и Европа, съобщават от ONHYM.

Споразумението дава на газопровода „съществената суверенна основа за преминаване от стратегическа визия към конкретно изпълнение“, коментира главният изпълнителен директор на NNPC Байо Оджулари в изявление.

Алжир – съседна на Мароко страна, разработва конкурентен проект през пустинята Сахара, за да свърже нигерийските газови находища с тръбопровода си, насочен към Европа. Властите казват, че са започнали работа по проекта в южните региони на страната през юни.