15 сгради в малко село в Германия се продават на цената на градски апартамент – къде е уловката?

Всеки, който търси апартамент за собствено ползване в голям германски град, ще получи само няколко квадратни метра за 390 хил. евро. В Камсдорф, окръг Залфелд-Рудолщат в провинция Тюрингия, същата сума е достатъчна за закупуването на цяло малко село, пише Euronews.

То включва 15 едноетажни сгради, всяка от които с площ от 100 кв. м плюс основна сграда в центъра, включваща помещение за хранене с площ от 300 кв. м. Селото се простира на 24 хил. кв. м и е сгушено между ливади, гори и стари дървета.

Комплексът се продава през популярни имотни платформи. В обявата се посочва, че продавачът търси „не купувач на парче земя, а човек с виждане, който признава възможностите за създаване на нещо невероятно тук“.

Сградите вече са съборени до груб строеж, те са свързани към електропреносната и водопреносната мрежа, а към момента отпадните води се отвеждат чрез септична яма.

От ваканционен лагер в ГДР до градоустройствен спор

В миналото селото е било част от Германската демократична република (ГДР). Собственикът му Франц Еберич казва, че между 1954 и 1990 г. комплексът е бил използван като общежитие за чираци в стоманолеярния завод в Тюрингия, а по-късно като ваканционен и развлекателен център.

След обединението на Германия първоначално мястото останало празно десет години. От 2000 г. насам отделни къщи отново били използвани за жилищни цели.

„На този адрес бяха официално регистрирани местни жители и доколкото знам, дори бяха отпускани държавни помощи“, казва Еберич. Това го навело на мисълта, че употребата за жилищни нужни е разрешена.

Той купил мястото през 2014 г., след като се завърнал в Германия със семейството си от Нова Зеландия. Намерението му било да създаде място, където хората могат да живеят близо до природата, да се радват на живота в общност и да изградят нещо ново заедно.

Тази надежда не се осъществила. Проблемът бил в градоустройствените правила, според закона теренът се намира извън застроен район, въпреки че е само на 200 метра от края на селото. Тъй като комплексът не се използвал между 1990 и 2000 г., властите считат, че първоначалният му статут е изтекъл.

Според Еберич в момента властите смятат използването на комплекса за жилищни цели за изключително важно, като той би могъл да представлява „разпръснато заселване във външна зона“.

За законното му използване ще е необходим нов градоустройствен план или друга форма на разрешение за застрояване. Германските строителни и градоустройствени закони често са обект на критики заради бюрократичните пречки, които създават.

Между здравно и разпръснато селище

Въпреки неуредените въпроси с разрешителните Еберич вижда голям потенциал в комплекса. Той предвижда цялостно селище за здраве и регенерация с различни видове терапии и услуги за превенция на заболяванията, които могат да се съберат на едно място – например помещения за физиотерапия, остеотерапия, натуропатия или йога, допълнени с места за настаняване и централна сграда на общността за семирани и хранене.

В обявата не се крие търговският интерес – в нея се отбелязва, че всички строителни, довършителни и озеленителни дейности може да „бъдат извършени директно от строителна компания, свързана със собственика“.

Според Еберич случаят е емблематичен за основния проблем в Германия. Той се пита дали предвид недостига на жилища, желанието за използване на съществуващи сгради по устойчив начин и необходимостта от нови начини на живот и жилищно настаняване, Германия не трябва да приспособи правната си рамка, така че съществуващите сгради да бъдат върнати в употреба.

„Тук имаме завършено малко село със съществуващи сгради и инфраструктура. Според мен би трябвало да е по-лесно, при ясни правни условия, да върнем такива съществуващи комплекси към значима употреба“, отбелязва той.

Еберич би искал да осъществи проекта сам, но казва, че му липсва първоначалният капитал. Идеята му е необичайна и изведнъж добавя в играта милиардера Илон Мъск. „Ако Мъск чете тази статия, бих се радвал да получа първоначално финансиране от около един милион евро“, казва той.

В замяна той предлага на ръководителя на Tesla почивка във фермата си за алпака наблизо.

Селото в Тюрингия допълва цяла поредица от необичайни имотни сделки. През май изоставен остров в Балтийско море беше продаден за 60 хил. евро. Хижа без достъп до електропреносната мрежа на шотландски остров намери собственик за 405 хил. евро, а в Гърция частен остров с начална цена от 247 хил. евро беше обявен на търг.