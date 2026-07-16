Подготвят задвижвани с AI хуманоидни роботи за бойното поле

На фона на бързото внедряване на изкуствения интелект и огромните технологични скокове в роботиката изображенията на въоръжени хуманоидни роботи вече не са просто плод на общественото въображение. С напредването на визионерските технологии обаче нараства и безпокойството, пише Euronews.

Американската компания Foundation Future Industries, която изгражда хуманоиди за търговска и военна употреба, тества своите роботи Phantom в Украйна. Главният изпълнителен директор очаква компанията да започне тестване на роботите като оръжие „още през следващата година“.

Според главния изпълнителен директор на компанията Санкет Патак хуманоидите биха могли да поемат повече бойни роли с течение на времето, защото предлагат ниво на прецизност, с което други оръжейни системи, включително въздушните бомбардировки, не могат да се сравнят.

Хуманоидите, твърди той, стават полезникогато дадена военна цел изисква прецизност - избягват се щети по инфраструктурата и наранявания на цивилни при сложни мисии.

Роботи на бойното поле

Патак не очаква хуманоидите да заменят дроновете, но предвижда да запълнят съществена празнина, тъй като наземните боеве стават все по-опасни за човешките войници. „Хуманоидите имат своята логика само когато целта на мисията е по-голяма прецизност, по същество опит да се уверите, че не унищожавате инфраструктура, не наранявате цивилни, а да дадете най-доброто от себе си, докато изпълнявате много сложна мисия“, посочва Патак.

Няма специфичен договор, който да урежда използването на хуманоидни или автономни роботи на бойното поле, и те попадат под съществуващото международно хуманитарно право, което изисква оръжията да зачитат разграничението между бойци и цивилни.

Миналата седмица генералният секретар на ООН Антониу Гутериш коментира , че „основната му тревога е свързана със „смъртоносните автономни оръжейни системи“. „Нека ги наречем това, което са: роботи убийци“, писа той в публикация в LinkedIn. „Машини, които избират и атакуват целта си и отнемат живот, без човешки контрол и преценка“, добавя той.

От 2023 г. ООН води преговори за специален договор за смъртоносни автономни оръжейни системи (LAWS) чрез Конвенцията за определени конвенционални оръжия. Генералният секретар на ООН настоява за обвързваща забрана на оръжия, които действат без човешки контрол, до края на 2026 г.

В тази връзка Патак коментира, че не вижда причина хуманоидите да бъдат третирани различно от другите системи за прецизно оръжие, които вече се използват, като например бойни дронове и безпилотни наземни превозни средства.

Изкуствен интелект на бойното поле

Хуманоидът използва изкуствен интелект, изграден от т.нар. корпоративни модели на света. Компанията не разкрива своите доставчици.

AI моделите на света работят, като се учат от видеоклипове или използват симулационни данни и други пространствени входни данни, след което изграждат свои собствени представяния на сцени или обекти. Те изискват много данни за обучение, но предлагат различен начин на употреба от чатботовете. Вместо да предсказват следващата дума, което правят големите езикови модели (LLM), те изграждат представа за физически среди и прогнозират какво ще се случи в следващия сценарий или свят. На практика системите моделират как нещата се развиват с течение на времето.

„Фокусирани сме върху моделите на света, които могат да предскажат бъдещето. Смятаме, че това ще бъде в основата на изграждането на интуитивен и стабилен изкуствен интелект“, посочва Патак.

На въпрос дали изкуственият интелект ще поеме контрола над въоръжените роботи, той смята, че подобна заплаха няма да се изразява в хуманоидни роботи, а в дронове или нещо по-лошо. „Ако целта на мисията на изкуствен интелект е да унищожи човечеството, гарантирам ви, че няма да изпрати 100 000 хуманоиди. Мисля, че просто ще използва дронове или ядрени оръжия“, допуска той.

За него по-непосредствената опасност е „тероризмът с изкуствен интелект“, което означава злоупотреба с широко достъпни модели за кибератаки, дезинформация или използването на потребителски дронове като оръжие, за което той обвинява моделите с отворен код.

Компаниите за изкуствен интелект, които предлагат модели с отворен код, твърдят, че правят технологиите по-достъпни за всички, но поддръжниците на разработчиците на модели със затворен код предупреждават, че това е заплаха за обществената безопасност, тъй като всеки може да актуализира моделите и да променя предпазните мерки.

Отличен пример за това беше ситуация от 2023 г., когато Meta пусна своя голям езиков модел с отворен код Llama 2. Само няколко дни по-късно потребители публикуваха свои собствени нецензурирани версии на Llama 2, като задаваха въпроси за това как да се изгради ядрена бомба.

Патак казва, че сценарий, в който системите с изкуствен интелект биха могли да пренаписват собствените си директиви, да се самоусъвършенстват и самовъзпроизвеждат независимо от големи, откриваеми изчислителни клъстери, все още е на няколко важни технически стъпки разстояние.

„Тъй като тези модели стават по-ефективни, тъй като могат да се самовъзпроизвеждат с по-малко изчисления, те могат да се усъвършенстват и също така да демонстрират поведение, при което могат да заобиколят и актуализират собствените си директиви. Тогава стигаме до тази територия“, коментира Патак, като добавя: „Вероятно сме на три, четири, може би пет скока разстояние от това“.

Какво следва

Патак посочва, че хуманоидите биха могли да служат на бойното поле за роли като обработка на материали, което означава преместване на доставки между закрита и открита среда, и разузнаване, включително картографиране и разчистване на сгради. Това вече е тествано в Украйна.

Компанията изгражда своя робот от следващо поколение, Phantom 2, който е водоустойчив и прахоустойчив, с полезен товар, който се е увеличил от приблизително 25-30 килограма при първата версия до около 80 килограма. Неговата толерантност към падания се е увеличила от 12–15 гауса (Gs) до близо 100 Gs, а батерията му е с капацитет от 3 киловатчаса.

Компанията в момента отдава под наем роботите Phantom за около 100 000 долара за единица за една година.