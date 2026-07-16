Европейските борси затвориха разнопосочно в четвъртък на фона на войната между САЩ и Иран, довела до ръст на цените на петрола до едномесечен връх, и икономическите данни от САЩ.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повишава с 0,16% до 643,73 пункта в четвъртък. Във Великобритания FTSE 100 добавя 0,54% до 10 572,24 пункта, а в Испания IBEX 35 нараства с 0,15% до 19 304,1 пункта.

Същевременно в Германия DAX спада с 0,34% до 24 915,49 пункта, а във Франция CAC 40 се понижава с 0,05% до 8377,86 пункта.

Пазарните настроения остават силно чувствителни към геополитическите развития. Цените на суровия петрол се задържат близо до едномесечния връх, достигнат след подновяването на бойните действия между САЩ и Иран.

Техеран предупреждава за потенциална „екзистенциална война“ с Вашингтон, което кара инвеститорите да действат внимателно въпреки по-благоприятния макроикономически фон, пише Investing.com.

Спадовете на пазарите са ограничени заради икономическите данни от САЩ, които подсказват за по-голямо от очакваното охлаждане на икономиката.

Последният индекс на цените на производителите (PPI) например е по-слаб в сравнение с прогнозите. Като се имат предвид и по-бавната инфлация и видимото охлаждане на пазара на труда, инвеститорите все повече залагат, че Федералният резерв на САЩ ще изчака с промените при лихвените нива.

Инвеститорите оценяват вероятността за повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв през юли на само 10%.

Вниманието се насочва към TSMC, която публикува финансовия си отчет за второто тримесечие. Инвеститорите оценяват дългосрочната устойчивост на по-широкото глобално рали на технологичната индустрия, водено от компаниите за чипове и изкуствен интелект.

Пазарите на акции в момента са силно чувствителни към това дали компаниите демонстрират устойчивост на маржовете и ясни доказателства за смислени капиталови разходи. Европа изостава от AI надпреварата в сравнение със САЩ, където компаниите са по-силно технологично ориентирани.

Що се отнася до отделните акции, тези на Delivery Hero добавиха под процент, след като Uber отправи публично предложение за придобиване, с което оценява компанията на 14,8 млрд. долара.

Пазарната оценка на Rotork скача с над 67%, след като ABB се съгласи да купи фирмата в сделка за 5,5 млрд. долара. ABB изтри близо 5% от пазарната си оценка.

Акциите на Partners Group поевтиняха с почти 6% след публикуването на тримесечните резултати на компанията, а на Frasers – с 5%, също заради финансовия отчет, който не оправдава прогнозите.

Акциите на Telenor поевтиняха с 14%, след като телекомуникационният оператор намали очакванията си за цялата 2026 г.