WSJ: Китай не иска да обсъжда "Силата на Сибир 2", ако не получи пет пъти по-евтин газ

Китай отказва преговори за газопровода "Силата на Сибир 2", ако не получи значителна финансова отстъпка от Русия, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Според изданието в момента Русия продава газа за Китай много по-евтино, отколкото на останалите си клиенти - почти 259 долара за 1000 куб. метра, или с почти 40% отстпъка. "Газпром" продава газа си трети страни при цена от около 420 долара за 1000 куб. метра.

Очакванията са през 2027 година цената за китайския пазар да падне още - 224 долара за 1000 куб. метра, но Пекин иска цена на газа като на вътрешния пазар на Русия - 50 долара за 1000 куб. метра, за да подкрепи изграждането на "Силата на Сибира 2".

На практика това означава, че Русия ще поеме цялата финансова тежест за развитието на проекта. "Газпром" се надяваше на разширението на "Силата на Сибир", за да може да компенсира, дори и частично, загубата на европейските пазари. По досегашните заявки капацитетът на "Силата на Сибир 2" трябва да е 50 млрд. куб. метра, като част от тези количества газ ще бъдат за Монголия.

Русия продаваше по средно около 150 млрд. куб. метра на страните от ЕС годишни преди войната в Украйна.

Руските власти често заявяват, че преговорите по "Силата на Сибир 2" са на финалната фаза, но досега в Китай запазват мълчание. Според очакванията в Москва руският президент Владимир Путин трябваше да се върне с подписано споразумение по проекта след последната си визита в Китай. Но за пореден път нямаше никакви изявления в тази посока.

Анализатори, цитирани от WSJ, смятат, че Китай ще изчака, докато икономическата ситуация в Русия се влоши и Москва е на колене. Тогава Пекин може да подпише споразумение по своите условия.

В момента проектът за газопровода е още на идейна фаза с неясно очертано трасе и други подробности. Преди година Монголия не включи тръбите в плаовете си за развитие на газовата мрежа, отбелязвайки че строителството може да започне най-рано през 2027 година.