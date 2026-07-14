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През зимата в ЕС е имало над 1200 часа с отрицателни цени на тока

Това е признак за дисбаланси и проблеми за мрежата, казват анализатори

13:30 | 14.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

През първото тримесечие на 2026 г. е имало 1223 часа с отрицателни цени на електроенергията на пазарите в сегмента "ден напред" в Европейския съюз, сочат данни на Energy Storage Europe, цитирани от Euronews. Това е признак за дисбаланс и стар проблем за енергийната система в Европа - в моментите на активната работа на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) електроенергията надвишава търсенето и реално тя се "изхвърля", а само няколко часа по-късно търсенето се увеличава и тогава европейските страни се обръщат към изкопаемите горива.

Това бави енергийния преход - от една страна държавите от общността продължават да разчитат и внасят скъпи енергоресурси, а от друга не могат да бъдат достигнати екологичните цели. Коментари в европейски издания показват, че след рекордните горещини това лято все повече французи, а и други европейци, вече смятат, че мерките за преодоляване на последиците от промените в климата са недостатъчни.

Euronews отбелязва, че в ЕС има нагласа, че батериите могат да променят ситуацията, събирайки излишната електроенергия в обедните часове (от соларните панели) и използвайки я през периодите с пиково потребление във вечерните часове. В края на юни енергийните министри от ЕС например се разбраха да бъде утроен капацитетът за съхранение на енергия до 2030 г. - до 200 гигавата спрямо сегашните над 55 гигавата.

Изданието отбелязва в анализ, че без тези мощности потенциалът на ВЕИ ще остане неизползван - в момента тези енергийни източници осигуряват 44% от електроенергията в общността, на ЕС все пак разчита на вноса, който покрива около 55% от общото енергийно потребление.

ЕС все още не е активизирала промяната в два от секторите, в които е най-зависим от вноса на енергийни суровини - автомобилния транспорт и отоплението на сградите. Тези сектори са и едни от големите замърсители в Европа.

Очакванията са, че батериите ще могат да съхраняват до 10% от произведената в пика електроенергия от ВЕИ към 2028 г. В края на 2025 г. се съхраняват до около 5 на сто. По този начин ще се постигне баланс в системата, който не само запазва стабилността а мрежата, но и намалява цените.

Ако плановете бъдат реализирани, към 2030 г. ЕС ще разчита все повече на своите енергоизточници - ВЕИ,  които ще имат дял от 42,5% от енергийния микс. Зависимостта от вносните изкопаеми енергоизточници ще намалее, но все пак остава голяма.

Има и други варианти за съхранение на енергията

Въпреки че има и други варианти за съхранение на електроенергията (например ПАВЕЦ), изграждането на батерийните мощности в момента е най-евтино и бързо. Реализацията на планираните проекти може да спести по 55 млрд. евро оперативни разходи за енергийната система на година, както и намаляване на вноса на газ, отбелязват от сектора пред Euronews.

В края на юни беше постигнато тристранно споразумение - между европейските институции, бизнеса и финансовите институции. То предвижда банките да подпомогнат бизнеса да изгради собствени батерии и Европейската инвестиционна банка (ЕЦБ) вече представи програма на стойност 500 млн. евро.

Аализатори пък отбелязват, че скоро центровете за бази данни, бизнеса и домакиствата ще започат да се конкурират за електроенергията, което също налага действия, за да бъде запазена енергийната мрежа.

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Последна актуализация: 12:58 | 14.07.26 г.
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