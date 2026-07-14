Трейдърите увеличават залозите за по-високи лихви на ЕЦБ и АЦБ заради цените на петрола

Трейдърите увеличиха залозите си за повишаване на лихвените проценти от Английската централна банка (АЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), след като рязкото поскъпване на петрола отново разпали опасенията за допълнително ускоряване на инфлацията, предава Bloomberg.

За първи път от месец насам трейдърите напълно предвиждат увеличаване на разходите по заемите на АЦБ с 25 базисни пункта до септември, последвано от още един такъв ход преди края на годината. Причината е ескалацията на напрежението между САЩ и Иран през последните дни, която доведе до скок на цената на петрола сорта Брент над 86 долара за барел. Пазарните участници също очакват ЕЦБ да повиши лихвите с 25 базисни пункта през септември, като ново увеличение до края на годината се счита за почти сигурно.

В началото на месеца трейдърите не бяха сигурни дали може да се очаква затягане на лихвените условия на АЦБ и ЕЦБ до следващата година, след като цените на петрола спаднаха до около 70 долара за барел от пика през април над 126 долара. Но решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови блокадата върху иранските кораби, преминаващи през Ормузкия проток, както и да поиска плащания за всички останали товари, наруши спокойствието на пазарите.

Зависимостта на региона от вноса на енергоносители го прави силно уязвим от рязко покачване на енергийните цени. Макар да изглеждаше, че инфлацията във Великобритания и еврозоната започва да се охлажда, новият натиск върху енергоносителите вероятно ще засили опасенията, че централните банкери ще трябва да се борят със заплахата от по-високи цени чрез по-строга парична политика.

Очаква се и Федералният резерв на САЩ да повиши лихвите през септември, докато трейдърите виждат почти 50% вероятност за подобен ход още този месец. В понеделник членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър заяви, че може да се наложи централните банкери да затегнат допълнително политиката, ако базисната инфлация продължи да показва широкообхватен натиск върху цените.

Очакваните по-късно днес данни за инфлацията в САЩ вероятно ще покажат, че базисният ценови индекс се е повишил с 0,2% през юни. След това инвеститорите ще насочат вниманието си към изслушването на председателя на Фед Кевин Уорш в Конгреса, за да преценят дали той подкрепя пазарните очаквания за бъдещия път на лихвените проценти.