Близо половината от средствата за Джиро д'Италия всъщност са били за ремонт на пътища

Над половината от разходите в размер на 48 млн. евро за домакинството на Джиро д'Италия реално са били за ремонт и техническа поддръжка на пътищата, като основната част от тях не са свързани директно с провеждането на състезанието. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев на въпрос, отправен от депутата Джипо Джипов („Демократична България“).

Провеждането на колоездачната обиколка, която премина през България през май 2026 г., беше обявено от Донев на 1 юли като част от причините за големия ръст на разходите за издръжка, включени в проектобюджета за 2026 г. По този повод Джипов отправя въпрос как се е стигнало до оформянето на крайната сума за този разход и каква е структурата на окончателните разходи на събитието по пера.

В отговора на финансовия министър се съдържа информация за отпуснатите средства, но не и за реално разходваните, като отговорът е базиран на решенията на Министерския съвет, взимани във връзка с колоездачното състезание.

От одобреното общо финансиране в размер на 48,2 млн. евро 15 млн. евро са предвидени за Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за организиране и провеждане на територията на Република България през месец май 2026 г. С друго решение на правителството е поставен лимит от 5 млн. евро за разходи за техническо обезпечаване на пътната мрежа във връзка с провеждане на състезанието, а 8,7 млн. евро са отпуснати за дейности на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Министерството на вътрешните работи, ангажирани с Джиро д'Италия, показва справка с цитираните от Донев решения на правителството.

Останалите 19,5 млн. евро обаче са били отпуснати на 11 февруари от кабинета на Росен Желязков за финансиране на изпълнени дейности по договори за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на регионалното министерство. За разлика от другите разходи, при които в решенията на Министерския съвет се отбелязва, че са отпуснати за колоездачната обиколка, тази сума няма видима връзка със състезанието – то не се споменава в документа от февруари. Въпреки това те са включени в общата сметка, която финансовото министерство прави за разходите по колоездачната обиколка.

В отговора на Гълъб Донев обаче липсва информация за реално разходваните средства, като вицепремиерът пренасочва въпроса към министрите на младежта и спорта и на туризма.