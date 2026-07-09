Само една германска компания попада в списъка с най-ценните листнати компании в света

САЩ доминират в класацията на най-ценните компании в света. Технологични гиганти като Nvidia и Alphabet оглавяват списъка. Възходът на изкуствения интелект им носи огромни печалби от акции, предава германската медия ntv.

На фона на бума на изкуствения интелект САЩ доминират в класациите на най-ценните листнати компании в света, а Германия изостава.

Според проучване на консултантската фирма EY само Siemens попада в списъка на 100-те най-ценни компании. Базираната в Мюнхен компания, листната на DAX, е на 72-ро място с пазарна капитализация от 247,5 млрд. долара. В началото на годината SAP и Allianz също имаха място в класацията, но до края на първата половина на годината те изпаднаха от топ 100 съответно до 114-то и 115-то място.

САЩ се възползват от мощните си технологични компании и еуфорията около изкуствения интелект. Осем от десетте най-ценни компании в света са американски. Пазарната капитализация на най-големите компании в света в този сектор се е увеличила с 30 на сто от началото на годината до 35,2 трлн. долара, изчислява EY.

Комбинираната пазарна капитализация на 100-те най-големи компании в света се е увеличила с 18% до 61,9 трлн. долара. Технологичният сектор е следван от суровинната промишленост с ръст от 27%. Производителите на потребителски стоки и финансовите компании, от друга страна, са отбелязали ръст от само 1 процент, докато комуникационните и медийните компании всъщност са загубили стойност (-8%).

SpaceX е на шесто място

Класацията се води от производителя на чипове Nvidia, чиято пазарна капитализация към 30 юни е приблизително 4,8 трлн. долара. След него се нареждат компанията майка на Google Alphabet с 4,3 трлн. долара, Apple с 4,2 трлн. долара и Microsoft с 2,8 трлн. долара.

Скорошният дебютант SpaceX си осигури шесто място с пазарна капитализация от 2,25 трлн. долара. Тайванският производител на чипове TSMC следва с 1,196 трлн. долара, като това е първата неамериканска компания.

Извън технологичния сектор, само петролната компания Saudi Aramco (с оценка от 1,681 трлн. долара) попада в челната десетка. Първата европейска компания е ASML, класирана на 20-то място. Нидерландският доставчик на чипове е подобрил представянето си като се изкачва с три места при пазарна капитализация от 756,8 млрд. долара. Общо само 16 от компаниите в топ 100 идват от Европа.

Германската софтуерна компания SAP (178,8 млрд. долара) отбеляза значителен спад. Тя беше номер едно по пазарна капитализация в Европа преди година, но сега се смъква до 114-то място в общата класация.

От 100-те най-големи компании 56 са от САЩ. Китай следва с 12, а Великобритания и Япония имат по пет.

„В момента сме свидетели на историческа промяна в баланса на силите на световните фондови борси“, казва Хенрик Алерс, главен изпълнителен директор на EY за Германия. „Компаниите, за които инвеститорите вярват, че ще играят водеща роля във веригата на създаване на стойност в областта на изкуствения интелект, получават огромни премии за оценка“. Това се отнася за производителите на чипове, доставчиците на платформи и доставчиците на облачни услуги и центрове за данни, изтъква Алерс.

„Времето изтича“ за Европа

Въпреки че се прокрадват предупреждения за балон в областта на изкуствения интелект, „Европа трябва да внимава да не изостане отново структурно в ключова технология“, предупреждава Алерс.

Основните пречки са фрагментираните капиталови пазари в Европа и по-слабата култура на рисковия капитал.

„Най-големите играчи все още са базирани предимно в САЩ и все повече в Азия. Европа, от друга страна, досега е играла само незначителна роля в развитието – и разликата заплашва да се разшири още повече“, посочва Алерс.

Сътресенията на световните фондови борси, предизвикани от изкуствения интелект, биха могли да продължат през следващите месеци. По-нататъшни големи първични публични предлагания на компании за изкуствен интелект биха могли да увеличат още повече влиянието на САЩ и допълнително да засилят регионалната концентрация на капиталовите пазари.

„За Европа това означава: времето е от съществено значение. Не е достатъчно да има добри изследвания и силни индустриални потребители“, предупреждава ръководителят на EY за Германия. Решаващият фактор е дали технологичната експертиза се превръща в „мащабируеми бизнес модели, големи успехи на капиталовите пазари и водещи в световен мащаб компании“, изтъква Алерс.

Фактът, че Германия, като третата по големина икономика в света, е представена само от една компания в топ 100, трябва да буди тревога, категоричен е той.

Кризата в автомобилната индустрия също оказва влияние – акциите на германските производители са задушени от редица проблеми. Въпреки това има сигнали, които вдъхват оптимизъм: Siemens Energy се изкачи от 168-мо на 128-мо място в класацията, с пазарна капитализация от 162 млрд. долара. Infineon скочи от 401-во на 185-то място, като пазарната ѝ капитализация се удвои до 121 млрд. долара.