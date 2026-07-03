Синът на владетеля на Дубай купи имение в Лондон за 35 млн. паунда

Шейх Мактум бин Мохамед Ал Мактум е купил къща в квартал „Белгравия“ в Лондон за 35,5 млн. паунда (47 млн. долара). Това е една от най-големите сделки с жилища в града тази година, предава Bloomberg.

Шейх Мактум, който е заместник-ръководител на Дубай и министър на финансите на Обединените арабски емирства, е купил имота през април, сочи подаден във Великобритания документ.

Къщата, която е построена през 1810 г., е на шест етажа и разполага с плувен басейн на приземния етаж, според данни от предишно преустройство. Тя също така е обявена за продажба като имот от втора степен, което означава, че сградата има историческо значение и е защитена от някои видове строителни работи.

Шейхът е третият син на владетеля на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал-Мактум. Управляващите семейства в Обединените арабски емирства притежават редица жилища в най-скъпите квартали на Лондон наред с редица други активи, включително футболния клуб Манчестър Юнайтед.

Макар че по-широкият пазар на луксозни имоти в Лондон остава обхванат от продължителен спад, пазарът на най-скъпите жилища в града отчита няколко големи сделки тази година.

По-рано през годината магнатът от Нигерия Феми Отедола купи имението St. John’s Wood за 53 млн. паунда (72 млн. долара). Британският мениджър на хедж фонд и милиардер Сунеил Сетия осъществи най-скъпата покупка на жилищен имот в историята през април, след като купи жилище на магната Ник Кенди в „Челси“ за сумата от над 270 млн. паунда.