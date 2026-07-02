България е начело в ЕС по тримесечен ръст на цените на жилищата

България е на първо място в ЕС по тримесечен ръст на цените на жилищата през първото тримесечие на тази година с покачване от 6,2% и на второ място в съюза по най-бързо поскъпване на жилищата на годишна база с 14,8%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Ускорените ръстове на цените на жилищата у нас са в рязък контраст с тенденцията на ниво ЕС и еврозона. Спрямо първото тримесечие на миналата година жилищата са поскъпнали с 4,7% в еврозоната и с 5,1% в ЕС, т.е. почти три пъти по-бавно от темповете в България.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 1% в еврозоната и с 1,2 на сто в ЕС.

На тримесечна база след България по най-ускорен ръст на цените на жилищата се нарежда Португалия с 3,8%, следвана от Словакия с 3,6 на сто.

В четири страни членки на ЕС жилищата са поевтинели спрямо последното тримесечие на 2025 г. – Белгия и Финландия (спадове от по 0,8%), Франция (-0,6%) и Унгария (-0,5%).

По годишен ръст на цените на жилищата България отстъпва само на Португалия, където цените са нараснали със 17,8%. Словакия е на трето място с увеличение от 14,4 на сто.

Финландия е единствената страна членка на ЕС, която е отбелязала спад на цените на жилищата на годишна база през първото тримесечие.

България е сред лидерите в ЕС и по ръст на наемите

Наемите в ЕС са поскъпнали по-бавно от цените на жилищата за продажба както на тримесечна, така и на годишна база, съответно с 3% и 0,7%. Между 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в ЕС са нараснали с 2,9%, а наемите – с 1,8 на сто.

При сравнение между първото тримесечие на 2026 г. и средните годишни ръстове за 2025 г. цените на жилищата са се повишили повече от наемите в 19 страни членки, за които са налични данни.

През този период най-големите ръстове на цените на жилищата са отчетени в Португалия (+10,3%), България (+9,4%) и Словакия (+9,1%). Франция (-0,5%) и Финландия (-1,8%) са единствените страни, където цените на жилищата са намалели.

Цени на жилищата и наеми, промени между 2025 и първото тримесечие на 2026 г.

През същия период наемите са се повишили във всички страни членки на ЕС с изключение на Словения, където са намалели с 0,9 на сто, и във Финландия, където са останали непроменени.

Сред останалите страни най-висок ръст е отчетен в Хърватия (+21,9%), следвана от България (+6,4%) и Гърция (+5%).