Ив. Шишков: Магистрала "Хемус" ще е готова до Велико Търново в рамките на мандата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира в подкаста „Наяве с Mediapool“, че в рамките на мандата на правителството магистрала „Хемус“ ще бъде изградена до Велико Търново.

„По времето на управлението на "Прогресивна България" до Велико Търново „Хемус“ ще бъде изградена. Пътят, който е от Монтана до Видин, ще бъде изграден, като първо ще приключат първите два лота, които са в някаква степен по-напред в строителството", коментира министърът. Той допълни, че трябва да бъдат завършени до 2030 г. и два участъка от магистралата от Русе към Бяла и обхода на Бяла, съобщава БТА.

Министър Шишков изтъкна новия подход за бъдещи магистрали, като посочи, че оставащите километри от пътната мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство. По думите му това ще привлече частен капитал, ще елиминира рисковете от злоупотреби и ще гарантира по-бързо и качествено строителство.

Той каза още, че договорите за основен ремонт на пътища на стойност над 1 млрд. евро ще бъдат прекратени.

"Договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата не са изтекли като времева рамка", каза Шишков. Той посочи, че финансовият им лимит в някои региони е пред изчерпване. Затова се подготвя нова тръжна документация за пътно поддържане.

Иван Шишков увери, че „комисионерите“ са премахнати от процедурите. „Най-малкото, ако сме постигнали нещо, сме постигнали това, че премахнахме комисионерите, защото те не са ни нужни. Малко по малко ще се изчистят тези фирми в строителния бранш, които са създавани изкуствено“, каза той.