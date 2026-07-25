Как САЩ станаха световната суперсила при втечнения газ

Глобалният износ на втечнен природен газ (LNG) нарасна с около 33,9 млрд. кубически метра през 2025 г. САЩ доставиха приблизително 31 млрд. куб. метра от това. Приблизително 93% от допълнителния LNG по света идва от Америка, пише Oilprice.

Мащабът на този принос е още по-поразителен, като се има предвид къде се е намирала индустрията преди десетилетие. През 2015 г. САЩ са изнесли по-малко от 8 млрд. куб. метра LNG. През 2025 г. износът достига 147 млрд. куб. метра, което прави САЩ най-големият износител на втечнен газ в света със значителна разлика.

Данните от Статистическия преглед на световната енергетика на Енергийния институт за 2026 г. показват, че износът на LNG от САЩ се е увеличил с 27% за миналата година, в сравнение с 116 млрд. куб. метра през 2024 г. Общият световен износ се е увеличил от 546 млрд. куб. метра на 577 млрд. куб. метра.

Делът на САЩ в световния пазар за износ на LNG достигна 25,4%. Катар се класира на второ място с износ от 110 млрд. куб. метра, следван от Австралия със 104 млрд. куб. метра.

Тези числа представляват повече от силна година за американските износители. Те показват колко дълбоко САЩ са променили световния пазар на природен газ.

Десетилетие на промени

През 2015 г. Катар доминираше в износа на LNG, а Австралия все още се разрастваше бързо и изнасяше 39 млрд. куб. метра. САЩ бяха близо до нулата.

Десет години по-късно износът на Катар е само незначително по-висок. Австралия се е изкачила на върха, но растежът ѝ достига плато. Междувременно износът на САЩ се е увеличил повече от двеста пъти.

Това разширяване започна с шистовата революция, която отключи огромни обеми сравнително евтин природен газ. То беше подсилено от инфраструктура, която вече беше изградена по крайбрежието на Мексиканския залив, включително тръбопроводи, съоръжения за съхранение, пристанища, нефтохимически комплекси и опитна енергийна работна сила.

Някои от първите съоръжения за износ на втечнен газ бяха преобразувани от терминали, първоначално построени за внос на газ. Този обрат отразяваше колко драматично шистовият бум беше променил очакванията. САЩ преминаха от подготовка за по-голяма зависимост от вноса на газ към изграждане на индустрия около износа на местно производство.

През 2025 г., когато съоръжението започна да работи, Plaquemines LNG осигури голяма част от новите доставки в Луизиана. Третият етап на Corpus Christi също започна да добавя доставки. Международната агенция по енергетика (МАЕ) изчислява, че само Plaquemines е отговорен за над 60% от увеличението на световните доставки на втечнен природен газ през годината.

Структурата на много американски договори за LNG също допринася за тяхната привлекателност. Американските договори често са обвързани с вътрешните цени и позволяват на купувачите повече свобода да пренасочват товари. Тази гъвкавост дава на клиентите възможността да изпращат втечнен газ до Европа, Азия или Латинска Америка в зависимост от цените и търсенето.

Европа стои зад по-голямата част от допълнителните доставки

Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщава, че доставките на американски LNG до Европа достигат средно 201 млн. куб. метра на ден през 2025 г., в сравнение с 178 млрд. куб. метра на ден през 2024 г. Европа е получила приблизително 68% от общия износ на LNG от САЩ.

Европа не е прекратила зависимостта си от внос на енергия. Това, което се е променило, е начинът, по който газът достига до континента, и броят на доставчиците, които се конкурират за доставката му.

Тръбопроводният газ свързва производител и клиент чрез фиксирана инфраструктура. Товарът с втечнен природен газ може да бъде пренасочен, докато е в транзит. Когато европейските цени се повишат, товарите, които иначе биха могли да отидат в Азия, могат да се насочат към европейските терминали.

Тази гъвкавост осигурява важна мярка за енергийна сигурност, но си има цена. Европа трябва да се конкурира с купувачи от други места за наличните товари. По време на студена зима или голямо прекъсване на доставките конкуренцията може да стане предизвикателна.

През 2025 г. САЩ осигуриха почти целия растеж на пазара. Това е най-ясният показател за това колко важен е станал американският природен газ. Катар и Австралия остават основни износители, но нито един от тях в момента не увеличава предлагането си в същия мащаб. Засега световният пазар разчита на Америка, за да задоволи по-голямата част от нарастващото търсене.