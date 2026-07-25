Европа наблюдава най-силно концентрираното борсово рали от години

Европейските фондови борси отдавна се смятат за имунизирани срещу сътресения, предизвикани от шепа акции. Но ралито през 2026 г. напълно опроверга това твърдение, пише Bloomberg.

Индексът Stoxx Europe 600 беше подкрепен от инвеститори, които натрупаха инвестиции в компании като ASML Holding NV, Infineon Technologies AG и STMicroelectronics NV, тъй като ентусиазмът относно изкуствения интелект в САЩ достигна глобалните пазари и най-вече производителите на ипове.

Този скок също така направи европейския индекс най-силно концентрирания от години, въз основа на броя на фирмите, движещи ръстовете.

Почти 60% от ръста на Stoxx 600 в размер на 8,8% от началото на годината се дължи само на 10 акции. ASML е допринесла за близо една четвърт от увеличението, следвана от HSBC Holdings Plc с 8%.

Това е поразителен контраст с предходните три години, когато индексът се повиши с 55% от най-ниското си ниво през септември 2022 г. благодарение на силата в по-широк спектър от акции във финансовия, индустриалния, здравния, застрахователния и технологичния сектор.

„Профилът на възвръщаемост стана много тесен“, коментира Аника Гупта, директор на макроикономическите изследвания в WisdomTree UK Ltd. „Това създава ясна краткосрочна уязвимост. Инвеститорите, които купуват в Европа като начин за диверсификация, стават все по-зависими от същия цикъл на капиталови разходи за изкуствен интелект, който е валиден за технологичните сектори на САЩ, Япония и развиващите се пазари“, добавя Гупта.

Разбира се, влиянието на технологиите като цяло върху европейския пазар остава ограничено в сравнение със САЩ. Секторът има едва 8% тегло в Stoxx 600, в сравнение с финансовия сектор, който отчита 26%. А от 10-те най-големи двигателя на тазгодишните ръстове само два са свързани с технологиите: ASML и Infineon.

За разлика от това, американските технологични компании представляват 36% от S&P 500. И въпреки въпросите относно бъдещето на търговията с изкуствен интелект, почти всички от 10-те най-големи участници в ръста на бенчмарка за тази година са от технологичния сектор.

Само 10 акции са отговорни за 60-процентния ръст на Stoxx 600 от началото на годината. Графика: Bloomberg

Капани на концентрацията

Движенията на световните фондови борси тази година ясно демонстрират клопките на това да се разчита само на тясна група акции. Южнокорейският индекс Kospi нарасна двукратно по стойност, достигайки пик през юни, тъй като цените на акциите на компаниите за чипове се повишиха. Но оттогава индексът се срина с 27%.

Прекомерното влияние често може да прикрие и отлива на акции в по-широки сектори. Данните на Bloomberg показват, че макар Stoxx 600 да се е повишил през 2026 г. точно толкова, колкото и до този момент през миналата година, делът на членовете на индекса, чиито акции са се сринали с над 20%, се е удвоил.

Трябва да се отбележи, че Европа все пак успя да се представи по-добре от световните си конкуренти през последните шест седмици, когато инвеститорите се отказаха от скъпите акции, свързани с полупроводници, а волатилността, обусловена от изкуствения интелект, се засили. Stoxx 600 напредна с 3% от края на май, докато S&P 500 и Kospi се понижиха съответно с 2,2% и 21%.

Това отчасти се дължи на устойчивите печалби в европейския финансов сектор, както и на подобряващите се перспективи за корпоративните печалби.

Тъй като печелившите акции от последните няколко години, като банките и отбранителния сектор, губят инерция, се очаква технологиите да останат водещи в Европа. Това повишава риска от по-нататъшна концентрация и пазарни колебания през втората половина на годината.

„Технологиите все още са в центъра на вниманието“, изтъква Нийл Бирел, главен инвестиционен директор в Premier Miton. „Първите положителни сигнали около изкуствения интелект бяха концентрирани във „Великолепната седморка“ и компаниите, инвестиращи в центрове за данни и облачни услуги, с които Европа не разполагаше. Сега очаквам големите европейски играчи да бъдат начело и в центъра на темата за изкуствения интелект“, добавя Бирел.