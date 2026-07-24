САЩ удължават до 22 август срока за преговори за международните активи на „Лукойл“

Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) съобщава, че е удължила до 22 август 2026 г. срока на общия лиценз, който позволява на компании да преговарят с руския петролен гигант „Лукойл“ за придобиването на международните му активи.

Този срок изтичаше на 25 юли.

„Лукойл“ обяви намерението си да продаде активите си в чужбина през октомври 2025 г., малко след като компанията беше включена в санкционния списък на САЩ заради войната на Русия срещу Украйна. Оттогава OFAC е удължавала срока за преговорите общо осем пъти, отбелязва БГНЕС.

Общият лиценз позволява на заинтересованите страни да сключват и условни договори за продажбата на активите, както и да извършват свързани дейности по тяхната поддръжка, посочват от OFAC.

В Югоизточна Европа „Лукойл“ притежава единствената петролна рафинерия в България - „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и рафинерията „Петротел“ в Румъния. Компанията разполага и с мрежа от над 800 бензиностанции в България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Молдова и Северна Македония.

През януари „Лукойл“ съобщи, че е постигнала споразумение за продажбата на по-голямата част от чуждестранните си активи, оценявани на около 22 млрд. долара, на американската инвестиционна компания Carlyle. Медийни публикации посочват, че интерес към активите са проявили и други компании, сред които Exxon Mobile и Shevron.

По-рано OFAC удължи с шест месеца, до 29 октомври, лиценза, който позволява на мрежата от бензиностанции на „Лукойл“ извън Русия да продължи да работи. Отделен лиценз разрешава и определени трансакции с българските дъщерни дружества на компанията, сред които „Лукойл Нефтохим Бургас“, търговецът на горива „Лукойл България“, операторът за зареждане на самолети „Лукойл Ейвиейшън България“ и доставчикът на корабни горива „Лукойл България Бункер“.

(БГНЕС)