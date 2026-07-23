Три компании доминират на пазара на хибридни автомобили в САЩ

Само три автомобилни компании контролират по-голямата част от един от най-горещите сегменти на американския автомобилен пазар - и нито една от тях не е американска, пише CNBC.

През първата половина на 2026 г. продажбите на хибридни автомобили растат с близо 20% на годишна база при рекорден пазарен дял от 15,4%, разкрива Центърът за автомобилни изследвания. Това е почти три пъти повече от дела на изцяло електрическите превозни средства.

„Единственият ръст, който наблюдаваме, е в пазарния сегмент на хибридите“, казва Елизабет Криър, главен изпълнителен директор на Центъра за автомобилни изследвания. „Всички останали задвижващи системи са загубили пазарен дял от началото на годината“, добавя тя.

Основните бенефициенти от това развитие са Toyota, Hyundai и Honda, които заедно контролират 86% от пазара на хибриди, изчислява консултантската фирма Baum & Associates.

„Потребителите искат превозните средства. Проблемът е, че има сравнително малко автомобилни производители, които предлагат коли с това задвижване“, коментира Алън Баум, директор в Baum & Associates.

През първата половина на годината Toyota продаде над 600 хил. хибрида, разделени между двете ѝ марки - Toyota и Lexus. Тя контролира половината от пазара. Хибридната гама на Toyota се доближила по обеми на продажба до тези на General Motors , която залага на редица електрическите превозни средства и има само един хибрид в американската си гама - Corvette E-Ray.

GM заяви пред CNBC в имейл, че „хибридите наистина играят роля в бъдещите ни продуктови планове“.

Другият автомобилен производител, който е инвестирал значителни средства в хибриди, е Hyundai Motor Group, която притежава марките Hyundai, Genesis и Kia. Според данни на Baum & Associates, тя надминава с малко обемите на Honda през първата половина на 2026 г.

Hyundai добавя хибриди към широка гама от автомобили, включително големи SUV-ове.

Honda все още се нарежда на второ място по продажби на хибриди в страната след Toyota. Хибридите представляват 31% от продажбите на Honda в САЩ. Тя отчита рекорд по продажби на хибриди в САЩ през първото полугодие.

„Изключително сме доволни от това как се представят нашите хибриди“, казва Гари Робинсън, вицепрезидент по автомобилната стратегия в American Honda Motor Co.

Хибриди в миналото и настоящето

Високите цени на горивата, по-широкият избор и продължаващото колебание относно пробега и зареждането на електрическите автомобили тласкат безпрецедентен брой купувачи към хибриди. В исторически план хибридните версии на автомобили струват повече от бензиновите аналози, поради по-сложните задвижващи системи.

Но купувачите могат да спестят между 30% и 50% от разходите за гориво, предвид по-добрата икономичност на хибридите. Купувачът на хибрид може да възстанови добавената първоначална цена за две до три години.

Въпреки че Toyota създава Prius през 1997 г., седанът Honda Insight е първият, пуснат на американския пазар през 1999 г. Prius следва през 2000 г. и оттам Toyota заема около 75% от пазарния дял в средата на първото десетилетие на века. Но по това време продажбите на хибриди представляват само 2% от общите продажби на нови автомобили в САЩ.

Toyota и Honda продължават да използват технологията, инвестирайки в нея много повече от конкурентите си. Те е защитават дори след появата на първите електрически модели на Tesla, която вдъхнови индустрията да се електрифицира.

Honda, която отдавна е водещ производител на двигатели, работещи с петролни горива, отчете първата си загуба от почти 70 години като листната компания през 2026 г., отчасти поради таксата от 16 млрд. долара, която пое за преструктуриране на подразделението си за електрически превозни средства.

Toyota твърди, че може да намали въглеродните емисии по-ефективно в голям мащаб, като произвежда огромни количества хибриди с по-малки батерии, изразходващи гориво, вместо малък брой електрически превозни средства с големи батерии.

„Хибридите осигуряват значителни икономии на гориво, без да се налагат промени в навиците на шофиране или инфраструктурата за зареждане“, казва Криър.

Това също така дава възможност на компаниите да подобрят технологията.

Baum & Associates очаква през 2030 г. пазарният дял на електромобилите да се покачи до 9,5%, а хибридите да съставляват една четвърт от пазара.

Междувременно Honda планира пускането на нова хибридна система, която ще е по-подходяща за по-големи автомобили, за да запази позицията си в условията на натиск.

„В този момент наистина няма нищо, което да ни спре да се борим с когото и да било по отношение на хибридите“, изтъква Робинсън от Honda.