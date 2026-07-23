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САЩ ще произвеждат проектирани от Украйна дронове „Магура“

Подписан е меморандум за разбирателство между американската компания ReconCraft и свързаната с Украйна компания за отбранителни технологии UForce

22:30 | 23.07.26 г.
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Снимка: United 24
Снимка: United 24

Американска компания ще стартира производството на изпитани в бой дронове, проектирани в Украйна, съобщава Bloomberg. Това представлява опит на САЩ да засилят военното производство и да разширят арсенала си от безпилотни апарати.

Партньорството, което е подпечатано чрез меморандум за разбирателство между базираната в Орегон компания ReconCraft и американско дъщерно дружество на свързаната с Украйна компания за отбранителни технологии UForce - ще включва не само дронове от семейството „Магура“, но и софтуер и технологии за командване и контрол.

Дроновете „Магура“ успешно атакуват руски военни кораби, петролни танкери и инфраструктура в Черно море. Точният модел на дрона „Магура“, който ще бъде произведен в САЩ, остава неуточнен, споделя съоснователят на ReconCraft Джо Силковски.

Въпреки че споразумението не е финализирано до ниво договор, строителството, необходимо за местното производство на дроновете, вече тече, добавя той.

Остава неясно дали украинската технология може да отговори на американските производствени стандарти, включително строгите разпоредби за веригата на доставки.

„Украйна разчита в голяма степен на китайски части за по-голямата част от отбранителното си оборудване, а никакви китайски части не могат да бъдат част от американската отбранителна технология“, посочва Дженифър Кавана , директор на военния анализ в мозъчния тръст Defense Priorities. Според нея пресъздаването на веригата за доставки на вътрешния пазар или чрез приятелски страни вероятно ще оскъпи производството или ще го направи по-бавно, подкопавайки много от предимствата на украинската технология.

ReconCraft има опит в доставката на лодки на силите за специални операции на САЩ. Шон Планки, който ръководи партньорството като главен изпълнителен директор на UForce USA, преди това работи старши съветник по въпросите на бреговата охрана на бившия министър по вътрешната сигурност Кристи Ноем.

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Последна актуализация: 21:58 | 23.07.26 г.
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