Иран е отхвърлил предложение за примирие, настоява за контрол над Ормузкия проток

Американските въоръжени сили са нанесли за 13-та поредна нощ серия удари по военни цели в Иран.

Междувременно властите в Техеран са отхвърлили поредното предложение за примирие, а президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреждава за още по-мащабен военен отговор, ако продължат нападенията срещу корабоплаването в Близкия изток, съобщава Ройтерс.

Американското Централно командване (CENTCOM) съобщава, че последната операция е била насочена срещу съоръжения за безпилотни летателни апарати, командни пунктове и обекти, използвани за наблюдение и контрол по крайбрежието.

Тръмп декларира също така, че САЩ са готови да предприемат "сериозно военно наказание" срещу Иран и подкрепяните от него йеменски бунтовници хути, които атакуваха два саудитски петролни танкера в Червено море. По думите му, Вашингтон няма да допусне застрашаване на ключовите морски маршрути за доставки на петрол. Това също повишава опасенията за разширяване на конфликта в региона, коментират от Ройтерс.

САЩ разширяват военното си присъствие в Близкия изток

На 22 юли The Wall Street Journal писа, че САЩ увеличават войските, медиците и оръжията си в Близкия изток, докато Тръмп обмисля разширяване на военните действия срещу Иран.

През последната седмица сили за специални операции са били разположени в региона от американските си бази, според данни за проследяване на полети и американски официални лица. Ескадрили изтребители са разположени в Близкия изток, а бомбардировачи в бази в САЩ и Великобритания са в повишена готовност, според източник на медията.

Освен това, над 150 медици са пристигнали в Регионалния медицински център Ландщул в Германия. Болницата е основното място за лечение на войници, ранени в бойни действия в Близкия изток.

Увеличаването на войските може да е и заради възможностите за атаки срещу хутите в Йемен. Тръмп нееднократно е коментирал, че ще „се погрижи за нещата“, ако подкрепяните от Иран бунтовници нападнат кораби в Червено море. Миналата година Тръмп осъществи въздушни удари срещу хутите, припомня медията.

Контролът над Ормузкия проток е ябълката на раздора

Междувременно иранските власти са отхвърлили ново предложение за временно прекратяване на бойните действия, предадено чрез посредничеството на иракския премиер. Според информация на New York Times, базирана на неназовани източници, Техеран е определил предложението като недостатъчно, тъй като не решава основния спор около контрола върху Ормузкия проток.

Иранският външен министър Абас Арагчи е коментира, че САЩ продължават да подхождат към преговорите с "контролиращо и нелогично мислене". Арагчи, цитиран от Ройтерс, казва, че Иран не се нуждае от допълнителни посредници, защото пречката за преговорите е подходът на Вашингтон, а не липсата на комуникация между двете страни.

Напрежението се разпространява и извън територията на Иран, из региона. След американските въздушни удари тази нощ са чути експлозии в близост до американската военна база в Ербил, Северен Ирак. По информация на AP атаките идват на фона на опасенията от ответни действия на подкрепяни от Иран групировки срещу американски обекти в региона.

Ескалацията подхранва опасенията от по-широки прекъсвания на световните енергийни доставки. Цената на суровия петрол сорт „Брент“ се задържа на ниво над 100 долара за барел за първи път от май, след като скочи с повече от 6%.

Иранските власти се подготвят за възможността за по-широк конфликт, ако САШ изпълнят заплахите си да ударят критична гражданска инфраструктура. В този сценарий Иран може да разшири конфликта, като насочи атаките си към Тел Авив и поиска от своите съюзници хути тотлно да прекъснат корабоплаването през пролива Баб ел-Мандеб – връзката между Червено и Арабско море.