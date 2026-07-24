Руската централна банка намали основната си лихва с четвърт процентен пункт до 14%

Руската централна банка удължи едногодишния си цикъл на парично облекчаване, като осигури символично намаление на разходите по заеми и известна степен на облекчение на бизнеса, изправен пред най-тежките условия от началото на войната срещу Украйна, съобщава Bloomberg.

Регулаторът намали основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 14%. Решението беше очаквано от някои икономисти, анкетирани от Bloomberg.

„Проинфлационните рискове все още преобладават над дезинфлационните в средносрочен план“, заявиха представителите на централната банка. „Предвид преките и вторичните ефекти от временния спад на производствените капацитети в определени сектори и по-експанзионистичната фискална политика с тригодишен хоризонт от прогнозираното през април е необходимо по-плавно намаляване на основния лихвен процент“, добавят те.

Банката заяви още, че ръстът на цените и по-високите инфлационни очаквания през лятото са свързани главно с еднократни фактори.

Гуверньорът Елвира Набиулина ще говори по време на пресконференция в 15 ч. московско време.

Ходът показва, че икономическите опасения леко надвишават тревогите за инфлацията, тъй като все по-честите удари на Украйна дълбоко в Русия засягат икономиката, увеличавайки разходите, които оказват натиск върху компаниите и заплашват икономическия растеж.

Банката е изправена пред мрачен избор, тъй като ръстът на цените, който ведомството се стреми да овладее през годините на война, се ускорява рязко, отчасти поради нарастващите цени на горивата след серия от атаки с дронове срещу петролни рафинерии в цяла Русия.

След коригиране на сезонните колебания, текущата инфлация се ускорява до 10,6% през юни на годишна база от 2% месец по-рано. Цените на бензина са се увеличили с 20% през юни, показват данни на Федералната статистическа служба.

Централната банка посочва, че годишната инфлация достига 5,9% към 20 юли.

Преди решението Александър Шохин, който ръководи най-голямото бизнес лоби в Русия, предупреди, че запазването на основния лихвен процент непроменен би довело до риск от „есенни фалити“. Междувременно, мярката на централната банка за бизнес климата стана отрицателна, достигайки най-ниското си ниво от май 2022 г.

Фискалната политика представлява друго предизвикателство, тъй като разходите вече изпреварват правителствените планове на фона на ускорените военни поръчки.

Въпреки това представителите на централната банка очакват икономиката да се върне към растеж през второто тримесечие след свиването през предходните три месеца. Увеличените държавни разходи и устойчивото потребителско търсене продължават да подкрепят активността, а заплатите все още се покачват.