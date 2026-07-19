За една година близо 290 хил. германски граждани са се преместили в чужбина

В рамките на една година повече от 288 хил. германски граждани са напуснали страната и са се установили в чужбина. Това показват данни на Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), цитирани от Euronews.

Скорошно проучване, поръчано от платформата за работа Indeed, показва, че тенденцията продължава: от 2020 г. насам броят на търсенията в Германия на международни обяви за работа се е увеличил повече от два пъти.

Особено широко разпространени са плановете за преместване в чужбина сред хората с високи доходи.

Повече от един на всеки двама респонденти с нетен доход на домакинството от поне 6000 евро месечно (54%) посочват, че през последните 12 месеца са кандидатствали за работа в чужбина или са проучвали международния пазар на труда.

Две трети от анкетираните заявяват, че по принцип обмислят да приемат работа в друга държава. Около 30% вече активно са търсили позиции или са изпращали кандидатури.

От хората, които проявяват интерес към заминаване в чужбина, 77% искат да живеят извън Германия за няколко години или дори постоянно.

Според Indeed много от потенциалните емигранти търсят класически офис професии, например в сферата на маркетинга. Високо е търсенето и на позиции в технологичния сектор, хотелиерството и логистиката.

По-високи доходи и по-добро качество на живот

Проучването на Indeed разглежда и причините, които карат хората да обмислят емиграция. Най-често служителите посочват перспективата за по-високи доходи и по-добро качество на живот (около 51% за всяка от причините). Около 42% се надяват също на по-благоприятен климат или на по-ниско данъчно и социално осигурително натоварване в чужбина.

По-добрите възможности за кариера и професионално израстване, от друга страна, са решаващи за значително по-малък дял от анкетираните – 24%.

Вирджиния Зьодергелд, икономист по пазара на труда в Indeed, определя международната мобилност като положително явление по принцип, тъй като опитът и знанията, придобити в чужбина, могат да стимулират иновациите и развитието на нови бизнес възможности. „Ако обаче две трети от служителите флиртуват с идеята да напуснат страната, това трябва да бъде разбрано и като знак за неудовлетвореност от условията в Германия като място за живот и работа“, коментира експертът.

Изглежда, че много хора смятат данъчното и социалноосигурителното натоварване в Германия за прекалено високо. От всеки 100 евро разход за труд, които работодателят плаща за средностатистически сам служител, работещият в Германия получава нетно едва около половината – 50,70 евро. Останалата част отива за данъци върху доходите и социални осигуровки, плащани както от служителите, така и от работодателите.

Това се отразява и в резултатите от проучването: 70% от анкетираните смятат, че данъчната тежест в Германия е твърде висока спрямо доходите и че личната ангажираност на работното място не се възнаграждава достатъчно.

Най-желаните дестинации

С 14,4% от всички търсения САЩ продължават да заемат първото място в класацията на най-популярните дестинации за емиграция на германците с високи доходи. В сравнение с предходната година обаче интересът значително е намалял – броят на търсенията е спаднал с 34%.

На второ и трето място са Великобритания и Швейцария, всяка с по 13,6% от търсенията. Великобритания, за която търсенията са се увеличили с 38%, както и Обединените арабски емирства и Индия (с ръст от по 24%), са станали значително по-привлекателни за германците, търсещи възможности в чужбина.

Австралия също отчита увеличение на интереса – с 10% спрямо предходната година.

Сигурност срещу динамика

Силните страни на Германия са концентрирани основно в области, които често са по-малко решаващи за търсените в международен план специалисти, тъй като са свързани повече със сигурност и предвидимост, отколкото с възможности за професионално развитие.

Около 60% от анкетираните посочват социалната среда като най-голямото предимство на Германия. Следват защитата на заетостта с 47% и социалната система с близо 35%.

Според Федералната статистическа служба на Германия около 97 хил. повече германци са напуснали страната, отколкото са се върнали през миналата година. Това е най-голямата нетна загуба на население от 2017 г. насам.

Картината е съвсем различна при хората без германски паспорт: при тях Германия отчита нетна имиграция от над 200 хил. души.

През последните години в Германия не са пристигали само бежанци. Страната отбелязва и значителен ръст на висококвалифицираните специалисти от трети страни, например Индия. Много от тях работят в технологичния сектор – в области като разработка на софтуер, изкуствен интелект и дигитализация, но също така и в инженерството и научноизследователската дейност.