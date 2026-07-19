Южна Корея ще позволи свободно търгуване на вона от чужденци

Южна Корея е представила подробен план за свободно търгуване на вона сред чужденци. Това е най-смелата стъпка на страната досега за либерализиране на валутния пазар и доближаване на валутата до пълна конвертируемост, пише Bloomberg.

Мерките, обявени в неделя, ще позволят на чуждестранните инвеститори да извършват неограничени трансакции с корейски вон чрез чуждестранни фирми, предварително регистрирани в правителството.

Мярката премахва необходимостта от откриване на сметки във вон в Южна Корея от януари 2027 г., съобщават от финансовото министерство и централната банка на страната в съвместно изявление.

Преводите на корейски вон между чужденци, които използват новия канал, ще бъдат освободени от предварително отчитане за повечето капиталови трансакции, с изключение на местни недвижими имоти. Банките ще бъдат задължени да проверяват само основна информация за сметките от септември, според изявлението.

Разплащанията ще се обработват чрез нова 24-часова мрежа на централната банка на Южна Корея, която ще започне пилотни операции през септември, преди пълното ѝ внедряване през 2027 г.

Сеул също така ще обмисли начини за подкрепа на местните клонове на чуждестранни банки при извършване на нощни операции и ще въведе стимули през септември за пренасочване на търговията от недоставяеми форуърди към доставяеми форуърди.

Регулаторните облекчения ще увеличат повече от два пъти праговете за отчитане на капиталови трансакции, като например отпускане на заеми на чужденци в корейски вон, като същевременно ще опростят процедурите за проверка на трансакции в банките за валутна търговия.

Промените бележат значителна промяна за страна, която отдавна поддържа строг контрол върху валутата си, въпреки че е четвъртата по големина икономика в Азия и основен глобален износител. Те също така приближават Южна Корея с една стъпка до стандартите, очаквани от развитите финансови пазари.

Стъпките също така надграждат стартирането на 24-часовата търговия с вона по-рано този месец. Така чуждестранните инвеститори в Ню Йорк например вече могат да извършват трансакции по време на собственото си работно време.

Пакетът с реформи откъсва Южна Корея от политиките за валутния курс, оформени от азиатската финансова криза през 1997 г. и световната финансова криза през 2008 г. Заради кризите властите дадоха приоритет на капиталовия контрол и финансовата стабилност пред отвореността на пазара.

Ограниченията върху търговията с валутата отдавна се посочват от MSCI Inc. като една от основните пречки пред Южна Корея да получи статут на развит пазар.

Като част от пътната карта правителството предприема и мерки, насочени към задълбочаване на търсенето на южнокорейски вон в чужбина. Това ще позволи отпускането на ценни книжа на южнокорейски държавни облигации и облигации за парична стабилизация между чуждестранни инвеститори чрез международни централни депозитари на ценни книжа и ще разшири достъпа на чуждестранни централни банки и международни институции до междубанковия пазар на репо сделки.

За да подпомогне ликвидността, Южна Корея планира двустепенен предпазен механизъм за финансиране на овърнайт пазарите. Банките за валутен обмен ще предоставят овърдрафти за чуждестранни инвеститори, преди централната банка да разгледа допълнителна подкрепа. Фондът за валутна стабилизация може също ще бъде използван, докато мрежата за уреждане на централната банка не бъде напълно обновена.

Реформите идват след период на нестабилност за южнокорейската валута. Вонът беше най-лошо представящата се валута в Азия през първата половина на годината и само преди седмици се търгуваше близо до най-ниското си ниво от 2009 г. Въпреки това властите продължават с либерализацията, тъй като по-силните външни баланси на Южна Корея и по-дълбоките финансови пазари намаляват рисковете, които някога оправдаваха строгия капиталов контрол.