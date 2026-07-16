В Бюджет 2027 се подготвя актуализиране на данък сгради с до 30%

Данък сгради може да се повиши с до 30% с бюджета за 2027 г. Това стана ясно по време на интервю с депутата от „Прогресивна България“ Явор Гечев по Nova.

„Аз не мисля, че това ще повлияе на централния бюджет, това е в крайна сметка общински данък, който ще даде малко повече въздух на самите общини“, каза той.

Гечев посочи, че подобна актуализация не е правена от 2009 г., а оттогава цените са се повишили много.

„Тук не става въпрос за вдигане на данъци, а по-скоро за наваксване на темпа, но ние не можем да го наваксаме, защото не можем да си позволим да вдигнем толкова данъците“, каза още той.

Тази промяна не е включена в настоящия бюджет, но се предвижда в този за 2027 г. Първо обаче трябва да се направят изчисления и да се обсъди с общините, стана ясно от думите на Гечев.

„За мен трябва да има актуализация, но трябва да е разумна“, каза той и допълни, че общините заслужават повече приходи.

Гечев коментира, че има и редица спънки пред въвеждането на промени в имотните данъци, като например това, че няма цялостен регистър по отношение на имотите – „една община не знае даденият човек има ли имоти в друга община, или не“.

„Държавата трябва да се погрижи за свързаността на системите, за да има по-добра събираемост“, каза той.

Депутатът коментира и бюджета за 2027 г., който предвижда рекорден дефицит от 5,7% от БВП.

„Бюджетът на практика представлява миналогодишния бюджет по закон плюс всички допълнителни разходи, които бяха гласувани от предишните парламенти. И когато теглиш чертата, някой трябва да плати сметката“, каза Гечев. На критиките, че правителството отново отлага реформите в държавната администрация, депутатът от „Прогресивна България“ отговори, че то не ги отлага, а ги подготвя.

„Необходими са законодателни промени. Това е сериозна работа, която трябва да бъде свършена внимателно, а не прибързано. Нашият подход е малко по-разумен“, каза той.

„Ако бяхме продължили със същия бюджет, който ни беше оставен, дефицитът щеше да достигне 7,4%. С всички предприети от нас мерки успяхме да го намалим до малко над 5%. Ако някой си мисли, че сме щастливи да работим с толкова голям дефицит, греши. Това е реалната финансова ситуация“, каза още той.

Гечев заяви, че не вижда разнобой между позицията на премиера Румен Радев за „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна и подписа на външния министър Велислава Петрова-Чамова под декларацията в подкрепа на Украйна.

„Няма никакъв обрат в позицията на правителството и Българската държава“. Той посочи, че декларацията е с „пожелателен характер“ и е подписана с „всичките министри вътре“. Въпреки че текстът на декларацията е достъпен и в него ясно са посочени ангажиментите, под които се подписват държавите, според Гечев информацията „идва от украинските медии“. „Нормално е да са се похвалили малко повече, отколкото е структурата на декларацията“. Той обаче призна, че не е чел самата декларация.