Пентагонът блокира публикуването на прегледа на програмата F-35 на стойност 1,6 трлн. долара

Пентагонът блокира общественото публикуване на годишен доклад, изискван от Конгреса, за скъпата и противоречива програма за изтребители F-35, съобщава Bloomberg. Това е първият подобен ход за последните 20 години.

Независимата правителствена служба за отчетност (GAO) заяви, че служители на Министерството на отбраната са заключили, че годишната оценка на програмата на стойност 1,6 трлн. долара съдържа „контролирана некласифицирана информация“, което означава, че нито една част от доклада не може да бъде публикуван.

Докладът предлага ключов поглед върху най-скъпата и най-модерна отбранителна програма в света. Но този път за обществото е публикувано само заглавието на оценката от 25 юни: „F-35: Актуализация на производството и стремежа към модернизация“.

„GAO отразява придобиването на F-35 ежегодно, откакто Конгресът наложи прегледи през 2005 г.“, изтъква Джон Лудвигсън, директор в службата за договори и придобивания, свързани с национална сигурност, на агенцията и ръководител на екипа зад доклада.

По думите му това е първата година, в която е установено, че някой от „нашите прегледи на придобиванията съдържа контролирана некласифицирана информация“ и е ограничен за достъп до широката общественост.

Цензурираният доклад все пак беше предоставен на законодателите в четирите комисии по отбрана в Конгреса.

Произвежданият от Lockheed Martin Corp. изтребител F-35 е най-скъпата оръжейна платформа в историята на САЩ, но е критикуван многократно за превишаване на разходите, неспазване на установените срокове за доставка на двигатели, както и забавяне на софтуерните ъпгрейди и преждевременно износване на части.

В миналогодишната версия на доклада се отбелязва, че програмата F-35 „продължава да обещава твърде много и да предоставя твърде много“.

Говорители на Пентагона не са отговорили на молбата на Bloomberg за коментар.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел пред това заяви, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ръководи „най-прозрачното Министерство на отбраната в историята“ на САЩ.

Годишният доклад за изпълнението на надзорния орган предлага на обществеността единствената подробна оценка на една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни програми на Пентагона. Предишни оценки разкриват критични забавяния, свързани с основните софтуерни, хардуерни и двигателни подобрения на програмата.

Оценките се оказаха ценни насоки и за политиците по целия свят, чиито страни са закупили самолетите, включително Великобритания, Израел, Япония и Полша.

Етикетът „контролирана некласифицирана информация“ е критикуван от години заради широките си, аморфни обозначения, които на практика позволяват на Министерството на отбраната да блокира разкриването на информация, която не иска да бъде публично достояние дори ако нито една от подробностите не е класифицирана.

Пентагонът също така цензурира докладите на GAO относно усилията за модернизация на ядрените системи по време на администрацията на президента Джо Байдън.