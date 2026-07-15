Нагел: ЕЦБ ще остане бдителна на фона на новата ескалация на войната в Иран

Европейската централна банка (ЕЦБ) следи внимателно цените на енергоносителите, след като подновените бойни действия в Близкия изток отново увеличиха геополитическата несигурност. Това заяви гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, цитиран от Bloomberg.

„Последните няколко седмици бяха белязани от надежди и разочарования. Възобновяването на войната между САЩ и Иран показва, че ситуацията остава нестабилна“, добави той.

„Движението на цените на енергоносителите е решаващ фактор при определянето на бъдещата перспектива за инфлацията“, каза още Нагел.

Коментарите му бяха направени в навечерието на периода на мълчание преди заседанието на ЕЦБ на 22-23 юли, на което се очаква централните банкери да запазят лихвените проценти без промяна. Инвеститорите все още очакват представителите на финансовата институция да повишат лихвите отново по-късно тази година, за да ограничат инфлационния натиск, породен от войната на САЩ и Израел в Иран.

Гуверньорът на Австрийската централна банка Мартин Кохер и членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне заявиха в отделни интервюта, че все още не наблюдават вторични ефекти като нарастване на заплатите, които биха могли да задържат инфлационния натиск. Кохер отново посочи, че следващите решения ще бъдат насочени към това дали разходите по заемите да се повишат, или да останат непроменени.

От своя страна, Йоахим Нагел подчерта, че след решението за увеличение през юни разходите по заемите вече се намират на „подходящо“ ниво и че Управителният съвет ще продължи да взема предвид всички важни икономически данни на следващите си заседания.

„От гледна точка на паричната политика остава препоръчително да се реагира предпазливо, но при необходимост да се действа решително“, заяви той.