Тръмп е осъществил над 21 хил. борсови сделки за година

Чрез инвестиционните сметки на американския президент Доналд Тръмп са осъществени над 21 хил. сделки с акции и други ценни книжа в рамките на една година, сочи анализ на германското списание Spiegel, базиран на декларацията му за имуществото от 900 страници.

За сравнение, предшественикът му Джо Байдън е декларирал едва 13 сделки с ценни книжа за целия си четиригодишен мандат.

Според публикацията декларацията разкрива активи, включващи приходи от криптовалути за над 1,4 млрд. долара, значителни дивиденти, множество недвижими имоти, златни кюлчета и пазарни профили с наличности за над 100 млн. долара.

Документът съдържа и информация за получени подаръци, сред които 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 хил. долара, предоставени от президента на ФИФА Джани Инфантино.

Анализът на Spiegel показва, че чрез общо осем инвестиционни сметки през разглеждания период са били закупени ценни книжа на стойност между 461 млн. и 1,4 млрд. долара, а продажбите възлизат на между 138 млн. и 433 млн. долара. По-точна оценка не е възможна, тъй като декларацията посочва стойностите в широки диапазони.

Особено активна е била търговията на 8 април 2025 г., когато по сметките са били изпълнени 327 поръчки за покупка, включително на акции на Apple и Nvidia. Ден по-рано администрацията на Тръмп обяви нови мита върху вноса, което доведе до спад на финансовите пазари.

На следващия ден Тръмп публикува в социалните мрежи посланието „Сега е прекрасно време за покупки!“ (THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!), след което временно отложи част от митата. Впоследствие акциите на Apple поскъпнаха с около 15 на сто, а тези на Nvidia - с близо 19 на сто.

Друга дата с висока активност е 23 юли 2025 г., когато Белият дом представи своя „План за действие в областта на изкуствения интелект“ (AI Action Plan). Според Spiegel в същия ден са били извършени 255 покупки, като значителна част от средствата са били насочени към компании, развиващи технологии с изкуствен интелект.

Изданието подчертава, че няма доказателства за причинно-следствена връзка между инвестиционната активност и политическите решения на президента.

Говорител на Белия дом е заявил, че инвестиционните сметки се управляват изцяло от независими финансови институции и без намеса на президента.

Според Spiegel обаче Тръмп очевидно е запознат с основните позиции в портфейлите си, тъй като лично подписва ежегодната си декларация за имущество. Освен това като президент той има възможност чрез публични изявления и политически решения да влияе върху движението на финансовите пазари.

/БТА/