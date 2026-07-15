Компанията за разплащания Stripe и фондът Advent искат да купят PayPal за 53 млрд. долара

Компанията за платежни услуги Stripe и инвестиционният фонд Advent International са отправили съвместна оферта за придобиване на PayPal Holdings на цена от 60,50 долара на акция, което значи, че сделката би оценила компанията на повече от 53 млрд. долара, съобщават двама източници за Ройтерс.

Офертата, подадена по-рано този месец, е подкрепена с банкови ангажименти за финансиране за около 50 млрд. долара, посочва единият от източниците. Офертата представлява премия от около 28% спрямо цената на затваряне на акциите на PayPal във вторник.

Източниците, които са запознати с въпроса, са отказали да бъдат назовани, тъй като преговорите по сделката са поверителни. PayPal, Stripe и Advent са отказаха коментар.

Предложението следва първоначален контакт, направен в началото на април, посочват източниците. Stripe и Advent все още не са получили отговор от PayPal и се стремят да продължат преговорите през следващите седмици, добавят те.

Според предложението Stripe и Advent ще притежават PayPal съвместно, като всяка от тях ще държи равен дял, вместо компанията да се разделя, казват източниците. Няма сигурност, че предложението ще доведе до сключване на сделка, добавят те.

Основана в края на 90-те години, PayPal беше един от първите участници в сектора на дигиталните плащания, но се сблъска с нарастваща конкуренция, тъй като потребителите преминаха към алтернативни методи на плащане, а конкуренти като Apple Pay и Google Pay спечелиха пазарен дял.

През последните няколко години компанията се затруднява заради забавянето на растежа и засилващата се конкуренция в сектора на дигиталните плащания, което доведе до загуба на голяма част от стойността, натрупана по време на пандемията.

Пазарната капитализация на компанията достигна връх от около 360 млрд. долара през 2021 г. и спадна до приблизително 36 млрд. долара през тази година. През последните 12 месеца тя загуби повече от 40% от пазарната си стойност.

След като пое поста през март, главният изпълнителен директор на PayPal Енрике Лорес започна мащабна програма за преструктуриране, за да опрости дейността на доставчика на платежни услуги и да насочи усилията му към растеж.

През април компанията раздели дейността си на три подразделения, обхващащи процеса на плащане в онлайн магазини, потребителските финансови услуги Venmo, както и плащанията и криптовалутите, като същевременно извърши редица промени в ръководството.

Ако бъде финализирана, евентуалната сделка с PayPal, ще засили активността по сливания и придобивания в глобалния сектор на плащанията, където купувачите преследват цели на фона на бързите промени във финансовите технологии и възхода на изкуствения интелект.

Платежните компании също така все по-често търсят мащаб чрез сливания и придобивания, както и достъп до по-бързо растящи сегменти като трансграничните плащания и плащанията между фирми, на фона на забавения растеж при традиционната обработка на плащания.

Приходите на PayPal се увеличиха със 7% до 8,35 млрд. долара през първото тримесечие, надвишавайки средната прогноза на анализаторите от 8,05 млрд. долара. При неутрални валутни курсове общият обем на плащанията скочи с 8% спрямо същия период на миналата година до около 464 млрд. долара.

През май Лорес очерта планове за използване на изкуствен интелект с цел рационализиране на дейността в цялата компания и премахване на дублирането в йерархичните нива на персонала, но не предостави допълнителни подробности.

Компанията заяви, че тези инициативи ще спестят около 1,5 млрд. долара през следващите две до три години, като добави, че ще реинвестира тази сума, за да стимулира нов растеж.

Stripe, която е в частни ръце, е сред най-високо оценяваните компании в сектора. През февруари тя беше оценена на 159 млрд. долара в рамките на търгово предложение за служители и акционери, което представлява скок от над 70% спрямо подобна продажба на акции година по-рано.

Компанията, с централи в Сан Франциско и Дъблин, позволява на фирмите да приемат плащания, да извършват изплащания и да автоматизират финансовите си процеси.