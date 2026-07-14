Търговията с акции помогна на Citigroup да надмине прогнозите за печалбата

Трейдърите на Citigroup Inc. отбелязаха рекордни приходи, засенчвайки останалите звена на американската банка, чийто отчет надмина прогнозите на Wall Street, съобщава Bloomberg.

Приходите от търговия с акции на кредитора растат с 45% до 2,3 млрд. долара през второто тримесечие спрямо същия период на 2025 г. Това е с около 11% повече спрямо рекорда, поставен през първото тримесечие.

Банката се опитва да привлече повече хедж фондове, за да разшири франчайза, който е по-малък от тези, управлявани от основните ѝ конкуренти на Wall Street.

Общо четири от петте основни подразделения на Citigroup – банкиране, услуги, пазари и богатство – показват по-добро от очакваното представяне.

Печалбата на акция на банката възлиза на 3,15 долара.

Подобно на други големи банки, инвестиционните банкери на Citigroup отчитат най-голяма печалба за този бизнес от 2021 г., когато пандемичните сътресения и драстично ниските лихвени проценти предизвикаха рязко увеличение на сделките в индустрията.

Това е първият отчет, откакто главният изпълнителен директор Джейн Фрейзър определи нови цели за печалба през май, което остави акционерите като цяло оптимистично настроени относно посоката на развитие на компанията.

В деня на инвеститора през май Фрейзър прогнозира, че възвръщаемостта на Citigroup относно собствения капитал, ключов показател за рентабилност, ще достигне 14-15% през 2031 г.

Фирмата отчете 13% за този показател през второто тримесечие, засенчвайки очакваните от анализатори 11,3%.

Това допълнително засилва инерцията при възстановяването на банката, което миналия месец получи похвали от президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните платформи. Синът му Ерик наскоро създаде тръст във фирмата с парите на баща си. Фрейзър положи целенасочени усилия за подобряване на отношенията на компанията с Вашингтон.

Въпреки че надмина очакванията, 45-процентнтият ръст на печалбата на Citigroup, отчетен от звеното за търговия с акции, се оказа по-бавен от този на по-големите конкуренти като JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., които отчетоха съответно 86% и 72% увеличение.

Коефициентът на ефективност на банката - показател, който показва колко харчи банката за всеки долар генерирани приходи - пада до около 57%, което доближава фирмата до по-печеливши конкуренти като JPMorgan, чийто коефициент достига 54% през първото тримесечие.

Въпреки това бизнесът с потребителски карти не успя да отговори на очакванията на анализаторите, тъй като разходите там се увеличават с 10% на годишна база поради по-високите изходящи потоци за обезщетения.