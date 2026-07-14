Печалбата на BofA расте значително благодарение на търговията с акции и M&A сделките

Подразделението за търговия с акции на Bank of America отбеляза рекордни резултати за второто тримесечие, възползвайки се от колебанията на пазара, докато инвестиционните банкери на компанията са извлекли полза от възраждането на сливанията и придобиванията, съобщава Bloomberg.

Приходите от търговия с акции са се увеличили със 70% до 3,6 млрд. долара през второто тримесечие, надминавайки очакванията, а търговията с ценни книжа с фиксирана доходност е нараснала с близо 9% до 3,5 млрд. долара, което надмина консенсусната прогноза на анализаторите, съобщи компанията в изявление в сряда. Това бележи рекордно първо полугодие за отдела за продажби и търговия – бизнес, който банката се стреми да укрепи през последните години.

Силата на финансовите пазари е допринесла и за възстановяването на сключването на сливания и придобивания. Инвестиционното подразделение на Bank of America отчете приходи от 2,2 млрд. долара, надминавайки средната прогноза за 1,91 млрд. долара, според оценки на анализаторите, събрани от Bloomberg. Таксите от консултации по сливания и придобивания са скочили с близо 68% до 558 млн. долара.

„В краткосрочен план портфейлът от проекти остава силен, а търсенето на търговски кредити се повишава“, заяви главният изпълнителен директор Брайън Мойнихан.

Бурната търговия и сключването на сделки са допринесли за увеличаването на общата печалба, като печалбата на акция достига 1,21 долара. Това надмина очакванията на анализаторите за 1,12 долара.

На Wall Street компаниите, занимаващи се с пазарни дейности, се възползваха от още едно нестабилно тримесечие. Във вторник JPMorgan Chase & Co. обяви резултати от търговия с акции над прогнозите на анализаторите, като приходите на подразделението са скочили с 86% до 6,03 млрд. долара.

Инвестиционното банкиране, което работи в областта на сливанията и придобиванията (M&A) и първичните публични предлагания (IPO), също отбеляза ръст на фона на възстановяването на активността по сключването на сделки. Миналия месец Bank of America и конкурентите ѝ, сред които Goldman Sachs и Morgan Stanley, изведоха SpaceX на борсата в рамките на най-голямото IPO в историята.

Бизнесът на Bank of America на капиталовите пазари е генерирал приходи за 535 млн. долара през второто тримесечие, а приходите от емитиране на дългови ценни книжа възлизат на 1,1 млрд. долара. Анализаторите очакваха приходи от съответно 411 млн. и 959 млн. долара.

Резултатите на компанията дават и представа за това как американските потребители се справят с шоковете в цените на бензина на фона на войната в Иран и нестабилността на пазарите, предизвикана от опасенията относно изкуствения интелект и инвестициите в частното кредитиране.

„На фона на стабилната икономическа обстановка устойчивите потребители и бизнеси се обръщат към Bank of America, за да харчат, да теглят заеми и да инвестират“, заяви Мойнихан в съобщението.

Втората по големина банка в САЩ съобщи, че нетният лихвен доход е нараснал с 9% до близо 16 млрд. долара в сравнение с предходната година. Анализаторите очакваха ръст от 8,5% за нетния лихвен доход, който е ключов източник на приходи за компанията.

Акциите на Bank of America, с централа в Шарлот, щата Северна Каролина, отбелязаха ценови ръст от 0,3% до 59,67 долара в началото на търговията в Ню Йорк. Акциите са поскъпнали с 27% за 12-месечния период до понеделник.