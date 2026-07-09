ЕС ще даде на правителствата картбланш да изключат ядрените мощности от фискалните правила

Европейският съюз ще позволи на правителствата да включват ядрените мощности като една от категориите енергийни разходи, които могат да получат по-голяма гъвкавост в рамките на строгите бюджетни правила на блока.

Европейската комисия е представила списък с потенциални проекти на страните членки преди срещата на финансовите министри на блока в Брюксел, съобщава Bloomberg.

Според документа, видян от медията, списъкът с проекти включва ядрени електроцентрали. Други инициативи, които ще се квалифицират, включват батерии, водородни технологии, субсидии за корпоративни електромобили и публични инвестиции в жп или метротранспорт. Кандидатстващите проекти трябва да са финансирани от държавата и да имат пряк ефект върху бюджета, посочва документът.

Детайлите около предложението са факт след решението от миналия месец на комисията да даде картбланш за отклоняване от бюджетните правила заради енергийната криза. Сега държавите от блока могат харчат до 0,3% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за енергийни мерки, без те да се включват към правилото на ЕС за дефицит до 3%. Мярката е успех за страни като Италия и Испания, които от известно време вече настояват за по-големи отстъпки от правилата от Брюксел.

Според документа, който предстои да бъде обсъден от министрите, сред мерките, които няма да бъдат допуснати за изключване от изчисленията на дефицита, са намаление на данък върху горивата, ценови тавани, субсидии за изкопаеми горива и някои схеми за домакинствата.

От комисията не са отговорили незабавно на искане за коментар на Bloomberg извън редовното работно време.

Решението дава на страни като Франция повече възможности за ускоряване на изграждането на реактори и проекти за удължаване на живота им, без тези разходи да се отчитат в ущърб на фискалните цели.

Решението за включване на ядрената енергия е един от най-ясните сигнали досега, че ЕС я поставя наравно с възобновяемите енергийни източници, когато става въпрос за енергийна сигурност. Използването на ядрена енергия варира значително в рамките на Европейския съюз, като страни като Франция и Белгия са големи потребители на ядрена енергия. Германия, за разлика от тях, изведе от експлоатация последните си ядрени централи през 2023 г. след решение, финализирано след бедствието във Фукушима през 2011 г. от тогавашния канцлер Ангела Меркел.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано тази година, че според нея ЕС е допуснал „стратегическа грешка“, като е обърнал гръб на ядрената енергия. Правителствата на ЕС, които искат изключение, имат срок до средата на август, за да подадат заявления, въпреки че по-късни заявления все още ще бъдат разглеждани. Комисията планира да издаде препоръки по исканията през септември, преди срещата на финансовите министри през октомври.