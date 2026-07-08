Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня

Споразумението на САЩ за прекратяване на огъна с Иран вече не е в сила, заяви американският президент Доналд Тръмп, като коментарите му повдигат въпроси относно подновяването на военния конфликт между двете страни, съобщава Bloomberg.

„Смятам, че всичко приключи“, заяви Тръмп по време на годишната среща на върха на НАТО в Анкара. „Според мен това е само загуба на време“, добавя той.

Малко преди това САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха споразумението, което позволяваше продажбата на ирански петрол. Действията, предприети в отговор на скорошните атаки срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, върнаха нестабилността на енергийните пазари и поставиха на изпитание и без това крехкото мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

„Не искам да се занимавам с тях, те са отрепки“, заяви Тръмп. „Те са болни хора, водени са от болни хора и са жестоки, насилници, и ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват“, добави американският президент.

Все пак Тръмп заяви, че няма да спре преговарящите дори когато изрази песимизъм относно тактиката.

Цената на петрола рязко скочи след изявлението на Тръмп. Към 12:25 ч. фючърсите върху петрола сорт Брент се търгуват с повишение от 4,77 долара, или 6,43%, до 78,93 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI - с 4,54 долара, или 6,45%, до 74,98 долара за барел.

Три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, вероятно от Иран, който многократно посочи, че няма да позволи на плавателни съдове да преминават през важния морски път без негово разрешение. Краят на атаките срещу търговското корабоплаване беше централен елемент от меморандума за разбирателство, който спря военните действия между САЩ и Иран и установи 60-дневен период за преговори за по-широко мирно споразумение.

Всички тези събития бележат най-сериозната заплаха за временното мирно споразумение. САЩ обвиниха Иран за атаките срещу корабите, а Техеран заяви, че военните удари и отмяната на освобождаването от отговорност нарушават споразумението между двете страни.

Американски официални лица заявиха, че преговарящите ще продължат да работят за постигане на окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран. Има редица спорни въпроси за разрешаване, включително бъдещите такси за трафика през Ормузкия проток, размразяването на иранските активи и ядрените амбиции на Ислямската република.

Преговорите между САЩ и Иран бяха възобновени миналата седмица, след като двете страни си размениха удари. Преговорите обаче бяха преустановени отново, тъй като Иран провежда едноседмично масово погребение на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит в първия ден на конфликта в края на февруари.

Катар заяви, че следващата среща ще бъде насрочена възможно най-скоро след погребалните шествия. Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли.

Тръмп заяви, че предпочита да постигне споразумение с Иран, но също така заплаши да поднови ударите, ако този резултат не се осъществи. Войната навреди на политическия авторитет на президента в критичен момент за неговата партия, която се готви за междинните избори през ноември.