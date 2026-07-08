Негативизъм обзе пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион в сряда

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно спадове в сряда, предаде Bloomberg.

Южнокорейският индекс Kospi се срина с над 5%, стигайки технически мечи пазар, след като понижението е приблизително 20% под последния му рекорд от 19 юни, показват данни на LSEG. Инвеститорите започнаха да разпродават силно търсените акции на производители на чипове и да се насочват към подценени технологични компании, изоставащи от пазара, като Alibaba Group. Акциите на китайската компания поскъпнаха с над 10% на борсата в Хонконг.

Така бенчмаркът приключи сесията със спад от 5,35% до ниво от 7246,79 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq потъна с 5,56% до ниво от 785 пункта.

По-широката реакция на фондовите пазари на последната ескалация на напрежението между САЩ и Иран остана сравнително ограничена. Глобалният индекс на MSCI за Азия се понижи с 0,7%.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 1,85% до 66 992 пункта, докато по-широкият показател Topix изтри 1,37% до 4006,43 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия отстъпи с 0,21% до ниво от 8785,1 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се отклони от тенденцията и напредна с 2,96% до 24 193,56 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,77% до 4755,53 пункта.

През последните часове САЩ извършиха нови удари в Иран, насочени срещу над 80 обекта, и отмениха дерогацията, която позволяваше новите продажби на петрола му, като застрашиха още повече мирното споразумение след поредица от атаки срещу кораби в Ормузкия проток.

Американските сили поразиха иранските системи за противовъздушна отбрана, командни и контролни мрежи, крайбрежни радарни установки, заводи за противокорабни ракети и над 60 малки кораба на Ислямската революционна гвардия, съобщи Централното командване на американската армия в изявление в социалната мрежа Х и допълни, че това е било „непосредствен отговор“ на последните атаки на Техеран срещу търговски кораби, преминаващи през протока.

Американската армия заяви, че новите атаки са приключили. Сайтът Axios информира, че иранската армия е извършила нападения с дронове срещу Бахрейн. Противовъздушната отбрана на Кувейт е отговорила на заплахи с ракети и дронове, съобщи армията на страната в публикация в Х.