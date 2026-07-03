Калоян Желев: Започва драстична промяна в автомобилната индустрия на Стария континент

Необходимостта от промени на автомобилната промишленост в Европа е продиктувана от факта, че моделът на европейско разработване и производство на глобален автомобилен продукт, който да е успешен пазарно, е изчерпан. Това мнение изрази автомобилният експерт Калоян Желев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Най-голямата част от положителното търговско салдо на Европа се дължи на колите, припомни Желев и добави, че промяна в географското присъствие на производителите ще се отрази драстично на структурата на икономическото производство и растеж на Европа.

Според експерта автомобилната промишленост в Европа е изправена пред драстични промени, които трябва да се случат изключително бързо и да бъдат извършени и управлявани от хора, които имат съвсем различни навици в тази индустрия. „Последиците от тези промени ще бъдат многостранни от социално-икономическа гледна точка, тъй като автомобилната индустрия е най-мощният икономически отрасъл на Европа“, прогнозира Желев.

Той напомни, че тази година автомобилът с германски произход навърши 140 години. По думите му това, което е работило в течение на три столетия, вече не работи. „Налага се генерално преосмисляне на начина на съществуване на автомобилните компании в Европа, включително как да бъдат организирани и къде“, съветва експертът.

За пример той даде бизнес моделът на Volkswagen. „Тази седмица германският автомобилен гигант съобщи, че планира да съкрати 100 хил. души и евентуално да затвори четири завода в Германия, за да намали разходите и да запази конкурентоспособността си. В момента германската автомобилна компания има около 657 хил. служители и произвежда около 9 млн. автомобила, докато прекият ѝ конкурент Toyota произвежда с 2 млн. автомобила повече и с около 60% от този персонал“, направи сравнението той и отбеляза, че това налага наложителни съкращения.

Желев припомни, че при създаването на Volkswagen Group преди 89 години геоикономическата ситуация е съвсем различна – тогава целта на Националсоциалистическата партия е да индустриализира разрушената след войната страна.

„Идеята е да се построи нещо голямо и трудно подвижно, за да бъде стабилно. Днес контекстът, в който работи компанията, е напълно различен и големият размер и трудна подвижност започват да се обръщат срещу нея до степен, че тя гледа на тази проблематика като на екзистенциален проблем“, заяви автомобилният експерт.

Според него задачата за преструктуриране ще бъде много сложна поради предварително заявената ожесточена съпротива от провинция Долна Саксония и от профсъюзите, които имат блокираща квота в надзорния съвет на компанията. Може да се очаква, че те биха могли да блокират решенията за промяна.

Желев смята, че стратегията на Volkswagen „От Китай за Китай“ е най-логичната стъпка, която компанията би могла да предприеме заедно с дългогодишния си местен партньор. Но добави, че когато се разработват такива продукти, които по същество са китайски инженерингов продукт, компанията споделя и добавената стойност на крайния резултат от съвместното сътрудничество. Така приходите от бизнеса стават споделени и Voklswagen няма да е техен пълен притежател, както беше досега.

„Почти всички големи европейски производители имат проблем с капацитета и една от посоките, в които мислят, е предоставяне на този капацитет на китайски производители с цел избягване от тяхна страна на европейските мита“, каза още експертът.

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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