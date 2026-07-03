Европа иска да върне баланса в търговията с Пекин, но не спира да купува китайски климатици

Европа иска да намали рекордния си търговски дефицит с Китай до октомври, но най-тежките жеги в историята на блока увеличават безпрецедентно търсенето на вносни климатици, произведени в Китай. Това е показателна история, която разкрива колко трудно ще бъде на Брюксел да отговори на търговския дисбаланс, пише CNBC.

Европейският съюз и Китай публикуваха едно от малкото си съвместни съобщения в понеделник, в което си поставят за цел да балансират търговията между двете икономики и да решат проблеми с достъпа до пазара.

Споровете за търговските дисбаланси, контрола върху износа и интелектуалната собственост трябва да донесат „осезаеми резултати“ до октомври, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович пред репортери след среща с китайския министър на търговията Ван Вънтао. Двете страни приеха да установят двустранна работна група, която да наблюдава търговските потоци, с „успокоение“ от Пекин, че съществуващият контрол върху износа върху редкоземни елементи и постоянни магнити няма да наруши веригите за доставки на ЕС.

„Не всичко ще бъде решено, не всичко ще бъде поправено, но смятаме, че до октомври екипите ни имат достатъчно време да постигнат осезаеми резултати“, каза Шефчович. Китайският износ за ЕС „продължава да нараства, а пазарният ни дял в Китай продължава да намалява“, заяви още той и нарече тенденцията „неустойчива“.

Пекин даде ясно да се разбере, че няма да се поколебае да отговори на нови търговски ограничения, които имат за цел да решат проблема със свръхкапацитета.

Но моментът е неловък. Представителите на двете страни се срещнаха в Брюксел, точно когато историческа гореща вълна накара европейците да купуват климатици, повечето от които произведени в Китай. Европа дълго се противопоставяше на климатиците, тъй като са шумни, дразнят окото, когато се поставят на фасадите на сградите, и са ненужни, тъй като летните горещини бяха относително кратки. Тя също така се опасява, че повсеместното възприемане на енегоемката технология ще подкопае борбата с климатичните промени.

Дефицитът на блока в търговията със стоки с Китай нарасна с 15% до 360 млрд. евро миналата година, като всички 27 страни членки имаха дефицит. През първото тримесечие на тази година той достигна 98 млрд. евро, най-високото ниво от 2022 г. Електрическото оборудване и машините са най-внасяните стоки.

Голям пазар за запълване

Климатиците се прибавиха към дисбаланса това лято. Midea Group съобщи, че поръчките за модела ѝ PortaSplit – преносима система, проектирана с оглед на разнородните строителни норми в Западна Европа, са надхвърлили 200 хил. тази година към понеделник, два пъти повече от поръчките през 2025 г.

Сайт, създаден от германския софтуерен разработчик Адриан Кюбел, за да следи наличностите на Midea в реално време в страната, набра огромна популярност в социалните мрежи и показа, че повечето климатици вече са изчерпани.

Около 20% от домакинствата в Европа имат климатици, много под проникването от близо 90% в САЩ, сочат данни на Международната агенция за енергия. Това е ниша, която компании като Midea и азиатските производители на уреди за дома Samsung и Mitsubishi Electric бързат да запълнят.

Нито една от петте най-продавани марки климатици в Европа не е собственост на страна членка на ЕС. Haier Group, Gree Electric Appliances и Midea Group, и трите китайски компании, заедно държат около 32% от европейския пазар от гледна точка на изтъргуван обем през 2025 г., сочат данни на Euromonitor International. Турската Beko и японската Daikin Industries допълват топ пет.

Дизайнът на климатиците на Midea е съобразен специално с фрагментираните и многопластови регулации и пазарни бариери в Европа.

Външното тяло на PortaSplit се закрепва към прозоречна скоба, не изисква пробиване на дупки и се класифицира като мебел, а не като строителен елемент, което позволява да се заобиколят забраните за промени по фасадите в градове като Париж. Охлаждащият агент в него също е ограничен до 1,99 кг, което е малко под лимита от 2 кг във Франция.

Липсата на европейска компания сред водещите доставчици на климатици показва празнина в сектора, която лидерите на ЕС се опитват да решат.

Балансиращият ход на Брюксел

Нарастващото търсене на китайски технологии за охлаждане отразява и икономическата реалност, която засилва скептицизма на анализаторите, че Пекин е направил достатъчни отстъпки в търговските преговори, докато Брюксел се опитва да увеличи собствения си износ.

„Китай не пое никакъв реален ангажимент за установяване на действителна вносна квота или за действителен механизъм за прилагането ѝ“, коментира Алисия Гарсия Ереро, главен икономист на френската инвестиционна банка Natixis, като нарече напредъка просто „дим“ от Китай, за да възпре Европа да предприеме по-протекционистични мерки.

Европейските ръководители трябва да балансират между желанието на потребителите за по-евтини китайски уреди за дома като климатиците и поддържането на индустриалното производство в стратегически категории и на заетостта.

Европейската комисия, която отдавна критикува прекомерните субсидии на Пекин в подкрепа на компаниите му и твърди, че Китай залива блока с евтини стоки, заяви след разговорите в понеделник, че „статуквото не е вариант“. Блокът подложи на натиск неотдавна китайските компании, работещи в Европа, включително като ограничи финансирането на соларни проекти, които използват произведени в Китай компоненти и прекрати освобождаването от мита на евтините пратки, използвани от компании като Temu и Shein.

„Мерките ще бъдат насочени към области, където конкуренцията с Китай рискува да причини сериозни щети на изключително важни промишлени сектори, или където съществува голяма опасност от зависимост, която Китай може да използва като оръжие“, казва Андрю Смол, директор на Европейския съвет за външни отношения, и допълва, че особено внимание ще се обърне на редкоземните елементи, химикалите, автомобилите и тежките машини.

„Не се обсъждат повсеместни мита“, отбеляза той.

За бизнеса в Европа търговските преговори носят съществени последици. „Европа също се нуждае от общо разбиране, за да избегне ескалация с реципрочни мерки“, казва Дюпу.

„Отложената реципрочност е концепция, която би трябвало да важи тук“, при нея китайски и европейски компании в крайна сметка може да се слеят, за да се конкурират на световния пазар вместо да се борят за пазарен дял, допълва той.