Горещите вълни в Европа подхранват нов пазар за китайски климатици

Бързо затоплящият се климат в Европа предоставя на китайските производители на климатици нов пазар за растеж, което помага за компенсиране на загубените продажби към САЩ на фона на търговските спорове, пише Bloomberg.

Износът на климатици за Европейския съюз (ЕС) и Великобритания се е увеличил с 16% до 7,9 млн. бройки през първите седем месеца на тази година спрямо същия период на 2024 г., сочат данни на китайските митници. Gree Electric Appliances и Haier Smart Home Co. са сред китайските производители, чиито продажби в Европа тази година са скочили рязко, съобщиха местните медии по-рано това лято.

Доставките на климатици от Китай за САЩ са спаднали с 23% през същия период, тъй като войната на мита между двете най-големи икономики в света повлия негативно на търговските потоци.

Тази година Европа преживя последователни горещи вълни, а британската метеорологична служба заяви, че„почти сигурно“ това лято е било най-горещото в историята на Великобритания. Много части на Европа, които някога възприемаха поставянето на климатици като американски излишък или средиземноморска необходимост, започват да приемат идеята за охлаждане на домове и бизнеси на фона на новата климатична реалност на най-бързо затоплящия се континент в света.

„Ръстът в търсенето [на китайски климатици] се дължи главно на страни като Сърбия, Италия, Испания“, твърди Лун Фей, анализатор в базираната в Пекин изследователска компания ChinaIOL. „През следващите години Европа ще остане пазар с голям потенциал.“

Китайските производители не са единствените, които виждат възможност за продажби на климатици в Европа. Дейвид Биош, директор по маркетинг и продуктов мениджмънт за Европейския съюз на японския производител Hitachi, твърди, че пазарът е на път да стане по-конкурентен.

„Виждаме много инвестиции, отиващи в Европа“, посочва той. А последните действия на САЩ, що се касае до митата, "ще засилят тази стратегия за навлизане в Европа“.

Познати брандове за уреди за дома в Европа като Morphy Richards, чиито продукти се произвеждат в Китай, също са оптимистично настроени към бъдещия пазарен потенциал на Стария континент.

„Европа предлага голям пазар с висока покупателна способност и по-предсказуемо, устойчиво търсене на малки уреди – особено преносими климатици без монтаж“, коментира Мартин Гуо, ръководител на международния отдел на Morphy Richards. По думите му „честите екстремни метеорологични условия“ са един от факторите, допринасящи за стабилния потенциал за растеж на европейския пазар на климатици.

„Вярваме, че Европа има потенциала да компенсира нестабилността на американския пазар в средносрочен и дългосрочен план и дори може да се превърне в нов двигател на растеж за Morphy Richards в този развиващ се сегмент“, допълва той.