Нова опасност за Мерц: бизнесът предупреждава, че Германия е в състояние на свободно падане

Трудно управляемата коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц със социалдемократите е изправена пред екзистенциална криза, която сама предизвика и може да доведе до нейния крах само седем месеца след идването ѝ на власт, пише Bloomberg.

Най-новото предизвикателство за авторитета на изпитващия затруднения лидер идва от собствения му Християндемократичен съюз (ХДС), след като група от около 18 млади депутати се разбунтуваха срещу законопроекта за пенсиите, който трябваше да бъде подложен на окончателно гласуване в Бундестага в петък.

Блокът ХДС/ХСС на Мерц и социалдемократите има 328 места в 630-местната долра камара, което му дава мнозинство от едва 12 гласа. Ако коалицията не успее, това ще бъде поредният силно смущаващ провал на Мерц след бъркотията при встъпването му в длъжност през май и неуспешното назначаване на съдия в Конституционния съд през юли.

Неуспешно гласуване би показало, че канцлерът няма власт над собствената си парламентарна група и би могло да нанесе непоправими щети на способността на правителството да приема закони.

Съпредседателят на социалдемократите Бербел Бас намекна тази седмица, че ако законопроектът за пенсиите не бъде приет, това би могло да означава края на коалицията. Това може да доведе до нови парламентарни избори, в момент когато крайнодясната „Алтернатива за Германия“ е на първо място в някои проучвания, подкрепена от безпокойството заради стагниращата икономика.

Мерц има малко пространство за грешка – управляващата коалиция има мнозинство от 12 места в долната камара. Графика: Bloomberg LP

Затруднени от коренно различните позиции по ключови въпроси, канцлерът и социалдемократическите му партньори не успяват да убедят избирателите, че могат да изпълнят обещанията си да съживят растежа, да подкрепят вътрешната сигурност и въоръжените сили и да поправят рушащите се пътища и мостове.

Редица мерки, приети от май насам, включително специални фондове, финансирани с дълг, за армията и инфраструктурата на стойност стотици милиарди евро отнемат време, за да дадат резултати.

Браншови групи реагираха положително на някои от първите инициативи на правителството, като същевременно обвиниха Мерц и министрите му, че не действат с нужната неотложност, за да възстановят конкурентоспособността на Германия в света.

Петер Лайбингер, председател на влиятелното бизнес лоби BDI, предупреди тази седмица, че производителите от автомобилната през стоманодобивната до химическата промишленост са изправени пред „рязък спад“ към края на годината.

„Икономиката е в състояние на свободно падане, но правителството не реагира достатъчно решително“, заяви Лайбингер в изявление по имейл. „Всеки месец без ефективни структурни реформи струва още работни места и просперитет и значително ограничава бъдещите възможности за действие на държавата“, допълва той.

Междувременно антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“ успешно се възползва от опасенията относно нелегалната миграция, за да увеличи подкрепата си до 27% в обществено допитване, което е с 2,5 процентни пункта повече от подкрепата за ХДС/ХСС.

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ води в някои национални допитвания. Под половината от избирателите подкрепят центристката коалиция на Мерц. Графика: Bloomberg LP

Когато след тестово гласуване в рамките на парламентарната група във вторник стана ясно, че някои от младите консерватори отказват да оттеглят противопоставянето си, Мерц и ръководителите на парламентарната му група поемат голям риск, като продължават с гласуването на законопроекта за пенсиите въпреки крехкото мнозинство на коалицията.

Приемането на законопроекта може да бъде улеснено от ход на опозиционната партия „Левица“, която в сряда обяви, че депутатите ѝ ще се въздържат. За да бъде приет закон в Бундестага, е необходимо само да има повече гласове „за“ отколкото „против“.

Въздържането на всички 64 депутати от „Левица“ би намалило необходимите за мнозинство гласове до 284 – праг, който би трябвало правителството лесно да преодолее. Но приемането на закона само с помощта на антикапиталистическата партия би било напразна победа и няма да окаже съществен принос за укрепването на позициите на Мерц.

Канцлерът е подложен на силен натиск в партията си заради прекомерни според някои отстъпки към социалдемократите. От нейна страна, лявоцентристката партия не положи големи усилия да постигне компромис по пенсионната мярка, която беше част от съвместния план за управление, договорен от коалиционните партньори преди встъпването им в длъжност.

По време на заседание при закрити врата на парламентарната група във вторник Мерц призовал всички консервативни депутати да подкрепят спорния законопроект, според двама участници. Той също така посочил сегашните геополитически сътресения и предупредил, че отрицателен вот би имал драматични последици, допълват участниците, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъждали среща от частен характер.

Преждевременен край на коалицията би дошъл в изключително важен момент за икономиката на Германия, която се сви през 2023 и 2024 г. и отбелязва слаб растеж тази година.

Германската икономика не постига растеж, откакто Мерц встъпи в длъжност. Изменение на БВП на тримесечна база. Графика: Bloomberg LP

След изборите през февруари и последвалото смекчаване на строгите правила за дълга първоначалният оптимизъм, че Германия отново ще бъде двигател на европейската икономика избледня. Миналия месец съветниците на Мерц намалиха прогнозите си за растеж до под 1% през следващата година.

МВФ предупреди Германия, че остава в опасност от слабо представяне и че ѝ предстои борба в по-дългосрочен план за постигане на значим просперитет, ако не предприеме „смели“ реформи.

Пропукващата се пенсионна система, която не успява да се справи с нарастващия брой пенсионери, е от изключително важно значение за много избиратели, но подклажда напрежение сред младите хора, които се чувстват обременени с финансирането на пенсионни вноски, от които може би няма да се възползват.

Законопроектът гарантира изплащането на пенсии до 2031 г. и, което е спорно, предлага гаранции за доходите на пенсионерите след тази дата. Системата е финансирана от задължителни вноски от работната ръка, но с увеличаването на броя на пенсионерите работещите хора, които се падат на един пенсионер, намаляват. В резултат на това федералното правителство трябва да инжектира все повече средства, за да покрие допълнителните разходи.

Възможността за допълнителни разходи в размер на милиарди предизвиква съпротивата на младите членове на ХДС, които са недоволни, че твърде голямо бреме се прехвърля на бъдещите поколения. Те настояват за по-дълбоки реформи. Мерц призна, че това е необходимо и призова експертна комисия да изготви предложения.

Макар Мерц да се окаже в „голяма беда“, ако законът не бъде приет, управляващата коалиция едва ли ще се разпадне, счита Холгер Шмидинг, главен икономист в Berenberg в Лондон.

Мерц изключи възможността за правителство на малцинството и за сътрудничество с „Алтернатива за Германия“, която е основната опозиционна сила в Бундестага.

„Алтернативите, а именно нестабилно правителство на малцинството начело с Мерц и ХДС/ХСС, или нови избори, изглеждат неприемливи за почти всички членове на сегашната коалиция“, написа Шмидинг в бележка в сряда. „Те ще положат големи усилия да намерят изход от положението“, допълни той.