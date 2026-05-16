Петролът е чувствителен към геополитиката, а пазарът на метали следва търсенето от Китай

Тази седмица настроението на стоковите пазари беше като цяло смесено, като динамиката на зърнените култури и захарта се определяше главно от времето, реколтата и очакванията за износ.

Петролът остава чувствителен към геополитиката и рисковете пред доставкити заради кризата в Близкия изток, а металите следваха търсенето от Китай и по-широките макроикономически настроения, посочва се в седмичния анализ на Софийската стокова борса (ССБ).

Търговците се фокусираха повече върху позиционирането и фундаменталните показатели, насочени към бъдещето, отколкото върху краткосрочното ценово движение.

Петролът сорт "Брент" и WTI продължиха да се търгуват с геополитическа рискова премия, като основният двигател е сигурността на доставките, а не голямата промяна в базовото търсене. Пазарът е съсредоточен върху напрежението в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и политиката на ОПЕК+, което поддържа висока волатилност.

Суровият петрол е чувствителен към колебанията в запасите и баланса между очаквания глобален растеж на търсенето и всякакви признаци на отслабване на предлагането. Фючърсите върху международния бенчмарк "Брент" се търгуваха от 104 до 108 долара за барел, фючърсите на WTI - от 98 до 102 долара за барел, а референтната кошница на страните от ОПЕК поддържаше цена около 110 - 115 долара за барел.

Пшеницата получи по-голяма подкрепа от царевицата на моменти поради опасенията от суша в ключови райони на отглеждане и по-строги очаквания за предлагането, като остава уязвима на резки движения. Фючърсите върху хлебната пшеница с доставка през юни на чикагската CME се търгуваха около 232 – 248 долара за тон, а тези на Euronext достигнаха 245 – 252 долара за тон.

Царевицата беше подложен на натиск от сигналите за изобилие от предлагане на нова реколта и пазар, който все още е силно повлиян от напредъка в засаждането, времето и търсенето на износ. Фючърсите върху царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 177 – 187 долара за тон, а тези на Euronext достигнаха 245 – 252 долара за тон.

Цените на захарта се движеха най-вече от очакванията за предлагането, а не от изненадите в търсенето, като Бразилия и Индия все още са в центъра на перспективите. Основният бичи фактор е евентуално влошаване на времето или реколтата в ключови региони за производство на захарна тръстика, докато мечият фактор е нарастващият производствен потенциал през сезон 2025-2026 г. Фючърсите върху суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 328 – 339 долара за тон, а тези на рафинираната захар в Лондон достигнаха около 437 – 455 долара за тон.

Основните метали са подкрепени от подновения интерес към свързаното с Китай търсене, особено на мед и алуминий, въпреки че настроенията са предпазливи поради макроикономическа несигурност и съображения, свързани със запасите.

Медта остана най-структурно бичият метал поради дългосрочното търсене от електрификация, изграждане на мрежа и инфраструктура за изкуствен интелект. Краткосрочната търговия все още зависи от китайските покупки и нива на запасите. Никелът е по-зависим от търсенето на неръждаема стомана и батерии, докато цинкът и алуминият се влияят от ограниченията на доставките, регионалната стегнатост и китайската политика и индустриални тенденции.

В подкръг "Зърно" на ССБ, след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна, и за фуражна пшеница, съответно, на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега в средата на месец май остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше за дизелово гориво на 1284,31 евро за хиляда литра и гориво за отопление на 1627,30 евро за хиляда литра. Осъществиха се и продажби за газьол за ИЗПТТ на 1441,51 евро за хиляда литра и газ пропан бутан в диапазон 600 – 658,33 евро за хиляда литра.