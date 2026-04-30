Преработката на руски петрол пада до нивото от 2009 г., Русия няма нужда от Киев за примирие

От началото на април Украйна увеличи значително атаките си по руските петролни съоръжения, съобщава Bloomberg. Агенцията съобщава за поне 21 атаки по рафинерии, петролни терминали и подстанции, потвърдени и от двете воюващи страни или с видеа. Киев се активизира, за да намали приходите на Русия от високите цени на петрола на световните пазари и свалените от САЩ санкции, допълва още Bloomberg.

Агенцията обръща внимание, че в момента вниманието на САЩ е насочено към Иран и Русия използва момента, атакувайки с ракети граждански обекти в Украйна.

В резултат от украинските дронове преработката на петрол се срина до най-ниското ниво от 2009 година насам - 4,69 млн. барела на ден. Това оказва натиск и на вътрешния пазар с предстоящ ръст на търсенето заради подобряване на времето, а и на външните пазари, тъй като Русия е основен износител на дизел.

От края на 2025 година тактиката на украинските удари е фокусиране върху определени съоръжения, с което да увеличи щетите и направи невъзможно бързия ремонт. Терминала в Туапсе и рафинерията на "Роснефт" например бяха атакувани три пъти от средата на април досега. Това предизвика действително сериозни поражения , а местните власти за първи път признават изтичане на петрол, замърсяване на въздуха и "петролен дъжд".

Засега Русия може да насочва излишния петрол за износ, но не е ясно дали няма да има продължаващи удари по петролните терминали. Според оценките на Киев капацитетът за износ в Балтийско море също е ограничен след ударите през март.

Киев няма предложение за примирие

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в интервю за Bloomberg, че досега няма изпратено предложение за примирие нито от Русия, нито от САЩ. Той отбеляза, че е поръчал на своя преговорен екип да проучи какво иска Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче уточни пред руски медии, че президентът Владимир Путин все още не е определил параметрите. Става дума за Деня на победата, но все още няма взето решение, допълни още той, цитиран от ТАСС. Според Песков мнението на Киев не е нужно.

Традиционният парад на 9 май тази година ще бъде без колони с военна техника, които обикновено предизвикват най-голям интерес сред гостите. Причината, обявена от Кремъл са "терористични заплахи".

Русия отрази атака към Кримския мост

Песков посочи, че все още няма отговор на Украйна по идеята за примирието, макар че сам признава, че няма параметри. Преди ден един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков каза, че Путин е разговарял с американския президент Доналд Тръмп и в хода на разговора е станало въпрос за примирие за Деня на победата.

Руски военни анализатори казват, че имат отгговора на Киев за примирието след атаката срещу Кримския мост - ключово съоръжение за Кремъл, в ранните часове на 30 април.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е отразена атака с десет морски дрона. Украинските военни разпространиха кадри с поражението на два гранични катера. За часове мостът беше затворен за движение.

Руски военни анализатори критикуват липсата на защита на петролните рафинерии

След Туапсе и Перм е пред екологична катастрофа заради горящи резервоари с петрол, поразени преди ден. Рафинериите и друтиге петролни съоръжения са ключови за руската икономика, но нямат защита срещу украинските дронове, отбелязват още руските военни анализатори. Според множество коментари на властите петролните съоръжения трябва да бъдат защитени от своите собственици.

Дронотеве прехващачи "Йолка" не са ефективни и нямат бойна част, отчитат още наблюдателите и допълват, че има законови ограничения за охранителите да използват огнестрелни оръжия срещу дроновете.