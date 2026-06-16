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Прогноза: Жилищният пазар у нас ще превключи на по-висока скорост през есента

Спадовете в момента са основно в новото строителство, което се продава „на зелено“, посочват от бранша

20:00 | 16.06.26 г. 2
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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Охлаждането на имотния пазар в България е факт най-вече в областта на бюджетните и среден клас имоти, там сделките са по-малко, като спадовете са съсредоточени основно в новото строителство, което се продава „на зелено“. При луксозните имоти не се наблюдават спадове – продажбите и цените са стабилни, сделки се сключват и няма сериозно отдръпване на купувачи и наематели. Това коментира Никола Стоянов, основател и собственик на Luximmo Group, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него охлаждането на жилищния пазар е здравословно, но причината е психологическа, свързана с неясни, по думите му, притеснения на купувачите в ниския и средния сегмент след приемането на еврото като официална валута. Те са предпочели да бъдат по-предпазливи и да изчакат.

„Смятам, че още няколко месеца ще има по-малко сделки в ниския и среден сегмент на пазара, но през септември-октомври той ще превключи на по-висока скорост. Не очаквам да достигне нивата през 2024-2025 г., но ще се върнем към нормален пазар“, отбеляза Стоянов.

Причината за оптимизма му е, че има търсене на имоти и желание за покупка от хора, които не са успели да се сдобият с дом в предишната фаза. Това са предимно млади хора, които търсят първото си жилище. Стоянов е на мнение също, че докато лихвите по ипотечните кредити у нас са до 3%, няма да се стигне до срив на пазара.

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Купувачите на жилища са по-информирани, по-зрели и по-предпазливи. В момента на пазара има повече предложения, от които те могат да избират, коментира от своя страна Мариян Алексиев, брокер в агенция Primo+. По думите му купувачите не се чувстват притиснати да купят имот веднага с цел да не го загубят, тъй като на пазара има аналози в други райони и ниши.

В сегашния етап на пазара за сключването на сделка са нужни повече от два месеца, докато преди са били необходими средно 45 дни, съобщи гостът.

„Качествените имоти, носещи добавена стойност за потребителя, се реализират бързо след излизането си на пазара, тъй като няма твърде много такива предложения“, коментира той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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Последна актуализация: 19:13 | 16.06.26 г.
В развитие пазар на имоти жилищен пазар
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Коментари

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2
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MarginCall
преди 10 минути
Тате ще ми купи велосипед ... ама друг път...
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1
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data
преди 1 час
Поредния "анализ" почиващ на нечии желания . За госпожата лихвената политика на ЕЦБ както и плановете за бюджетна консолидация при това свързана много вероятно увеличаване на данъците се неща без значение :)
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