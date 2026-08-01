WSJ: Тръмп е наредил атака срещу Иран още този уикенд

Американският президент Доналд Тръмп е наредил на американските въоръжени сили да извършат нов удар срещу Иран още този уикенд, предава Bloomberg, позовавайки се на The Wall Street Journal.

Според изданието, което цитира пожелали анонимност американски представители, ударите целят да убедят Техеран да капитулира.

Тези съобщения се появяват само часове след като Тръмп постави под съмнение продължаването на преговорите с Иран и отново отправи заплахи за твърд военен отговор след нападение срещу американска база в Йордания.

„Ще ги ударим много силно“, заяви държавният глава по време на заседание на кабинета в петък. „И в един момент те ще кажат: „Просто вече не можем да издържим.“

Междувременно CBS съобщи, че САЩ обмислят удари по енергийна инфраструктура, включително петролни рафинерии и електроцентрали, което би представлявало значителна ескалация на военната кампания. Според правозащитни организации умишленото бомбардиране на граждански обекти може да бъде квалифицирано като военно престъпление.

След публикацията на CBS цената на американския суров петрол WTI се повиши над 86 долара за барел в следборсовата търговия в петък.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не коментира пряко съобщенията за предстоящ удар, но посочи в официално изявление, че „Иран ще продължи да плаща цената, докато не седне на масата за преговори по начин, който президентът Тръмп счита за съществен.“

Президентът многократно е отправял заплахи за мащабна ескалация, след което е променял позицията си. В същото време войната е изчерпала значителна част от американските боеприпаси, особено противовъздушните ракети-прехващачи, които са от ключово значение за защитата на военните бази.

Конфликтът, започнал на 28 февруари с мащабни въздушни удари на САЩ и Израел, доведе до редица непредвидени последици. Иран бързо и практически затвори Ормузкия проток - жизненоважен морски маршрут за транспортиране на петрол, природен газ и торове. Макар иранските въоръжени сили да не могат да се сравняват с военната мощ на САЩ, атаките на Техеран с дронове и ракети срещу държави от Персийския залив сериозно нарушиха бизнеса и ежедневието в региона.

Тази седмица и Египет беше въвлечен в конфликта, след като два кораба, превозващи втечнен природен газ (LNG), бяха поразени от дронове в пристанището Дамиета.

Цените на петрола се повишават след всеки нов етап на сблъсъците, а американците, които вече са недоволни от високите разходи за храни, жилища и други стоки, сега плащат значително повече и за гориво. На фона на междинните избори през ноември, които ще определят контрола върху Конгреса, социологическите проучвания показват, че мнозинството от избирателите не одобряват начина, по който Тръмп управлява както войната, така и икономиката.