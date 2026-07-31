SOFIX записа седмичен ръст от 1,85%

Основният индекс на Българската фондова SOFIX нарасна с 0,79% до 1298,11 пункта в петък и записа седмичен ръст от 1,85%.

Най-силни повишения на цените на акциите за седмицата сред 15-те компании от състава на индекса отбелязаха "Шелли груп" ЕД с ръст от 10,65% до 64,5 евро, "Химимпорт" АД с 6,96% до 0,615 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,86% до 2,69 евро.

С най-резки седмични понижения сред компонентите на SOFIX бяха "Уайзър Технолоджи" АД със спад от 6,19% до 1,82 евро, ЦКБ АД с 4,12% до 1,63 евро и "Еврохолд България" АД с 2,73% до 1,07 евро.

Най-голям оборот през седмицата беше реализиран с акции на ПИБ АД – за 11,4 млн. евро, следвано от "Шелли груп" ЕД с 945 хил. евро и "Еврохолд България" АД с 307 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с книжа на "Шелли груп" ЕД (326), "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (234) и "Химимпорт" АД (225).

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