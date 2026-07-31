Печалбата на банките у нас расте с над 7% до 1,1 млрд. евро в края на юни

Печалбата на банките в България в края на юни достига 1,1 млрд. евро и е със 73 млн. евро (7,2%) повече от реализираната за първото полугодие на на мналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Начислените за първите шест месеца разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 229 млн. евро при 127 млн. евро преди година.

В централната банка изчисляват, че нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на второто тримесечие е 1 млрд. евро, с 42 млн. евро (3,9%) по-малко спрямо 31 март. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите в края на периода възлиза на 1,26%, при 1,37% в края на март.

През второто тримесечие активите на банковата система нарастват с 1,5 млрд. евро (1,3%) и в края на юни възлизат на 121 млрд. евро.

През периода се увеличават нетните кредити и аванси (с 3,8 млрд. евро, 4,9%) и делът им в балансовите активи се повишава до 67,1% (от 64,8% към 31 март).

Нарастване е отчетено и при дълговите ценни книжа (с 603 млн. евро, 2,8%), като делът им в активите достига 18,4%, при 18,2% в края на първото тримесечие.

Размерът на най-ликвидната балансова позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане през тримесечието отбелязва спад с 3 млрд. евро (18,6%) – главно при паричните салда в централни банки, а делът ѝ в структурата на балансовите активи намалява от 13,6% до 10,9%.

Отношението на ликвидно покритие в края на юни е 261,2% (при 278,6% в края на март). Ликвидният буфер е 33,4 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,8 млрд. евро (съответно 35,9 млрд. евро и 12,9 млрд. евро към 31 март).

В БНБ отчитат, че брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 3,8 млрд. евро (4,8%) и в края на юни достигат 83,1 млрд. евро. Вземанията от кредитни институции нарастват с 1,1 млрд. евро (9,4%) до 12,7 млрд. евро.

Брутният кредитен портфейл през тримесечието се увеличава с 2,7 млрд. евро (4%) до 70,3 млрд. евро.

Заемите за фирмите нарастват с 684 млн. евро (2,3%), а кредитите за домакинства – с 1,7 млрд. евро, или с 5,6% (в това число с 1,2 млрд. евро са кредитите, обезпечени с жилищен недвижим имот).

Увеличават се и заемите за сектор „Държавно управление“ – с 99 млн. евро (9,5%), и тези за други финансови предприятия – със 194 млн. евро (3,8%).

Спестяванията в банковата система през второто тримесечие нарастват с 1,4 млрд. евро (1,4%) и в края на юни достигат 101,3 млрд. евро.

С основен принос е растежът на депозитите на домакинства – със 780 млн. евро (1,3%) и на други финансови предприятия – с 480 млн. евро (22,5%). Увеличават се също депозитите на кредитни институции (с 232 млн. евро, 2,4%) и на сектор „Държавно управление“ (със 115 млн. евро, 4.9%). Намаление е отчетено при спестяванията на бизнеса – със 164 млн. евро (0,6%).

Собственият капитал в баланса на банковата система към 30 юни е 15,5 млрд. евро, с 375 млн. евро (2,5%) повече спрямо края на март. Нарастването на собствения капитал през тримесечието се дължи предимно на текущата печалба.