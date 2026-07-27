Лихвите по кредитите за бизнеса се увеличават през юни

Средната лихва на кредитите за бизнеса, отпуснати от банките през юни, расте на месечна и годишна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

При потребителските заеми лихвата расте в сравнение с година по-рано, но намалява в сравнение с май, докато при жилищните кредити е обратно.

Обемите на заемите през юни се увеличават на месечна и годишна база, отчитат в централната банка.

През юни в сравнение с май средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро нараства с 0,12 процентни пункта (пр. п.) до 4,20%, при годишен ръст с 0,18 пр. п.

При средната лихва по кредитите над 1 млн. евро увеличението за година е с 0,20 пр. п., а за месец – с 0,45 пр. п. до 4,59%.

Средният лихвен процент по овърдрафта се увеличава спрямо май с 0,08 пр. п. до 3,48%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро нараства за месец с 33,8% (79,7 млн. евро) до 315,7 млн. евро, при годишен ръст от 23,9%.

При заемите над 1 млн. евро увеличението на обема за месец е с 35,8% (280,2 млн. евро), а за година с 37,3% до 1,062 млрд. евро.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се наблюдава месечно увеличение с 2,4 % (10,5 млн. евро) до 444,6 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

През юни в сравнение с май средният лихвен процент и годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление на домакинствата намаляват с по 0,19 пр. п. съответно до 8,76% и 9,06%.

При жилищните кредити средната лихва се понижава за месец и за година с 0,03 пр. п. до 2,41%. ГПР по тези кредити отбелязва месечно понижение с 0,02 пр. п. до 2,75%.

Централната банка отчита, че средният лихвен процент по другите кредити нараства за година с 0,50 пр. п., и на месечна база с 0,77 пр. п. до 4,64%.

При другите кредити на Работодатели и самонаети лица ръстът за месец е с 0,80 пр. п. до 4,61%.

През миналия месец средният лихвен процент по овърдрафта спрямо май спада с 0,05 пр. п. до 13,20%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, се увеличава с 0,04 пр. п. до 21,16%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити на сектор Домакинства

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по заемите за потребление за година расте с 32,6%, а за месец с 18,1% (105,8 млн. евро) до 691,2 млн. евро.

При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране увеличението за месец е с 14% (11,4 млн. евро) до 92,8 млн. евро.

При жилищните заеми обемът на новия бизнес расте в сравнение с май с 28,4% (169,6 млн. евро) до 767,1 млн. евро, при годишен ръст със 17,5%.

При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране месечното увеличение е с 28,4% (33,9 млн. евро) до 153,2 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити спада за година с 19,6%, а за месец – с 11,7% (1,8 млн. евро) до 13,6 млн. евро. При този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране месечното намаление е с 39,9% (3 млн. евро) до 4,6 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити на Работодатели и самонаети лица намалява в сравнение с месец май с 4,1% (0,5 млн. евро) до 11,3 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ