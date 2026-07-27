Банковото кредитиране у нас отново се ускори през юни

Ръстът на банковото кредитиране в България отново се засили през юни, след като през месец май се забави, сочат официалните данни на Българската народна банка (БНБ).

Към 30 юни кредитите на неправителствения сектор нарастват с 12,1% на годишна база (11,9% годишно повишение през май) и в края на миналия месец достигат 28,815 млрд. евро.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 5,081 млрд. евро в края на юни и за една година се увеличават с 11,9% при 12,5% годишно повишение през май.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 31,545 млрд. евро в края на миналия месец, като за една година те се увеличават с 21% (20,8% годишно повишение през май).

В края на юни 2026 г. жилищните заеми са 18,682 млрд. евро и нарастват на годишна база с 26,4% (26,6% годишно увеличение през май).

Потребителските кредити възлизат на 11,844 млрд. евро и се увеличават с 14,8% спрямо юни 2025 г. (14,2% годишно повишение през май 2026 година).

На годишна база другите кредити нарастват с 10,3% (11,3% годишно повишение през май), като достигат 298,4 млн. евро.

Заемите за работодатели и самонаети лица намаляват с 8,1% на годишна база през юни (7,6% годишно понижение през май) и в края на миналия месец са 260,7 млн. евро.

Източник: БНБ

По данни на БНБ през юни приносът на България към паричния агрегат M3 на еврозоната – т.нар. широки пари (банкноти и монети в обращение) се увеличава на годишна база с 20,2% при 19,4% годишно нарастване през май. В края на миналия месец той е 105,648 млрд. евро при 105,064 млрд. евро към май.

Приносът на най-бързоликвидния му компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през юни с 22,3% на годишна база при 22,1% годишен ръст през май.

В края на юни спестяванията на гражданите и фирмите са 85,476 млрд. евро, при 84,992 млрд. евро в края на май. Към 30 юни те нарастват с 15,7% (16,2% годишно повишение през май).

Източник: БНБ

Депозитите на бизнеса са 26,639 млрд. евро в края на юни, като за една година те се увеличават с 11% при 10,2% годишно повишение през май. Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 3,8% на годишна база през юни (13,9% годишно повишение през май 2026 г.) и в края на миналия месец достигат 2,364 млрд. евро.

По данни на централната банка депозитите на домакинства са 56,473 млрд. евро в края на юни, като те се увеличават с 18,6% спрямо същия месец на 2025 г., при 19,3% годишен ръст през май.