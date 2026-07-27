Финансист: Има риск от спад на БВП на България и по-голям бюджетен дефицит

Частното потребление в България вече може би е достигнало лимита си и до края на годината би следвало да намалее, прогнозира Боян Иванчев, финансист и преподавател в УНСС, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Това означава спад на брутния вътрешен продукт (БВП) и намаляващи бюджетни приходи от данъци. При заложените големи разходи в бюджета дефицитът може да стане по-голям от заложените 5,7%“, смята финансистът.

Иванчев добави, че ако тази динамика се запази и в бъдеще, може да се наложи повишаване на ДДС в края на 2027 г.

„Голяма част от частното потребление се дължи на банкови кредити, но населението вече има експозиция към ипотечни кредити за близо 18,5 млрд. евро и към потребителски кредити за близо 11 млрд. евро и няма много място за разширение на кредитната експанзия“, обясни той.

Иванчев посочи, че ипотечните кредити са около 250 хил. броя, и след като обичайно се изплащат от двама души, това означава, че при 2,2 млн. българи, работещи на трудов договор, всеки четвърти има ипотека. „Потребителските кредити са над 2 млн. броя“, отбеляза той в подкрепа на твърдението си, че няма голяма възможност за допълнително разрастване на кредитирането.

Финансистът подчерта, че в същото време се очаква заплатите в държавния и частния сектор да останат без промяна, което също води до извода, че траекторията на частното потребление е низходяща.

„Това би следвало да доведе до намаляване на БВП и до по-малки бюджетни приходи при заложени големи разходи в бюджета. В такова положение бюджетният дефицит може да стане по-голям от заложения“, прогнозира още той.

Според Иванчев единственото рационално обяснение защо правителството не въведе решителни реформи с бюджета е, че то очаква частното потребление да намалее и иска да задържи разходната част, за да предотврати рязък спад на БВП.

„Това правителство показва склонност към така нареченото в поведенческите финанси хиперболично дисконтиране – да потребим днес 100 евро вместо да получим 200 евро след една година“, е мнението на финансиста.

По думите му дългът, който емитира България, в немалка степен се използва за държавни заплати и разходи, като средната лихва е 3,5%. „Ако приемем, че към 2028 г. дългът на България ще бъде 50 млрд. евро, страната ни ще плаща лихви от 1,750 млрд. евро в условията на очаквания за повишаване на лихвата от Европейската централна банка, изтъкна Иванчев.

Според него евентуално повишение на данъците в България, включително увеличаване на ДДС в края на 2027 г., за бизнеса означава „стихване на икономическата активност, която и без това не е много засилена в момента поради забавянето на икономиките на основните ни партньори в Европа Германия и Италия“.

Защо външният дълг на България вече е по-скъп от този на Гърция? Защо липсват реформи в Бюджет 2026? Стимул или спирачка за реформите ще бъдат местните избори в България? Ще станат ли общините по-независими финансово? Какъв е икономическият модел на Полша и може ли да се приложи у нас?

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