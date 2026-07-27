Как електромобилът може да помогне при прекъсване на електрозахранването от мрежата?

Екстремните метеорологични условия, подхранвани от изменението на климата, оказват все по-голям натиск върху електрозахранването в цяла Европа. Горещите вълни повишават търсенето на технологии за охлаждане, високите температури водят до неефективност и повреди в електропреносната мрежа, а бурите и горските пожари увреждат електрическата инфраструктура, пише Euronews.

Тъй като тези събития стават все по-чести и интензивни, домакинствата все по-усилено търсят начини да се подготвят за следващата криза – включително чрез осигуряване на собствено резервно захранване.

За собствениците на електрически превозни средства решението може вече да е налице.

Все по-голям брой електрически модели вече могат да бъдат включени директно в домашния електромер, захранвайки ключови уреди по време на прекъсване на електрозахранването. И технологията не се ограничава само до резервно захранване: някои превозни средства могат да изпращат енергия и в обратната посока, като връщат електричество обратно в мрежата и да генерират пари на собствениците си.

Това е част от нарастваща тенденция: автомобилните производители разширяват своите инвестиции в електрификация в домакински и мрежови енергийни услуги.

Технологията „превозно средство към мрежата“ (V2G) позволява излишната енергия да се съхранява в батериите на електромобилите и след това да се предава към електрическата мрежа, когато е необходимо.

Според проучване на Fraunhofer Society, поръчано от Transport & Environment (T&E), правилно внедрената V2G система в цяла Европа би могла да спести до 22 млрд. евро годишно от разходи за енергийни системи, като например подобрения на мрежата, до 2040 г., и до 175 млрд. евро кумулативно между 2030 и 2040 г.

Това би намалило и необходимостта от ограничаване на производството – когато на производителите на възобновяема енергия се плаща, за да се изключат, защото предлагането превишава търсенето.

Само Германия е ограничила около 9374 гигаватчаса (ГВтч) електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през 2024 г. – достатъчно за захранване на приблизително 3 млн. електрически превозни средства за една година – енергия, която V2G системата би могла да съхранява и използва, вместо да се разхищава.

Електромобилът може да печели пари, докато спите

Това е добра новина и за собствениците на електромобили, които биха могли да се възползват финансово, като продават енергия обратно в мрежата.

Volkswagen, работейки със своята енергийна марка Elli, подготвя напълно интегрирана V2G оферта за частни клиенти в Германия, като пазарният дебют е планиран за четвъртото тримесечие на 2026 г., като вече текат предварителните регистрации.

Системата обединява електрическото превозно средство, интелигентен електромер, двупосочно зарядно устройство и софтуер за таксуване в един пакет. Според Volkswagen собствениците биха могли да печелят между 700 и 900 евро годишно, само като оставят батерията да реагира на енергийния пазар, докато автомобилът е включен към домашното зарядно през нощта.

„Електрическата мобилност може да реализира пълния си потенциал само ако е икономически изгодна за нашите клиенти“, казва Мартин Сандер, член на борда на Volkswagen, отговарящ за продажбите и маркетинга.

Volkswagen не е единственият. Японският концерн Nissan обяви планове за въвеждане на достъпно двупосочно зареждане през 2026 г., започвайки с Великобритания, преди да се разшири на други европейски пазари. Kia и Hyundai съобщават, че са стартирали V2G услуга в Нидерландия за избрани модели, а Mercedes-Benz обяви двупосочно зареждане за своя електрически GLC чрез партньорство с The Mobility House. Във Великобритания BYD свърза един от своите модели с приложението на Octopus Energy, за да позволи на шофьорите да експортират енергия обратно към мрежата.

Част от хардуера, стоящ зад тези инициативи, е произведен в Европа: двупосочните зарядни устройства, използвани в няколко пилотни проекта, идват от Wallbox, компания за зареждане на електрически превозни средства, основана в Барселона.

Освен потенциала за печалба, електрическите превозни средства с V2G обещават и устойчивост. Заредена батерия на електромобила обикновено може да поддържа ключови домашни системи – хладилници, медицинско оборудване, осветление, водна помпа, които могат да работят в продължение на няколко дни по време на прекъсване на електрозахранването, в зависимост от това какво черпи енергия.

Например, Ford е изградил система, която позволява на собствениците на определени хибридни и електрически пикапи в САЩ да се включват директно към електромера на дома си чрез адаптер и превключвател, като цената на инсталацията започва от около 1000 евро – далеч по-евтино от конвенционален резервен генератор.

Американските автомобилни производители се насочват към тази технология отчасти защото продажбите на електрически превозни средства там са се охладили. В Европа, където интересът към електромобилите остава по-силен, същата технология се превръща в основна причина за покупка, наред с по-ниските експлоатационни разходи и емисии.

Трудности пред технологията

V2G решението остава далеч от масово внедряване. Само ограничен брой електрически модели в момента поддържат истинско двупосочно зареждане, а хардуерът може да струва с няколко хиляди евро повече от стандартна домашна зарядна станция.

Фирмите за комунални услуги трябва да одобрят настройката, преди тя да може да бъде свързана - процес, който може да отнеме време. Някои производители повдигнаха въпроси относно гаранцията на батерията и влошаването на нейното състояние от допълнителните цикли на зареждане.

Въпреки това експертите казват, че посоката на движение е ясна. Дори само заради ролята на системата като резервна мощност при прекъсване на електрозахранването е достатъчна, за да популяризира достатъчно технологията, смята Скот Самюелсън, почетен професор по инженерство в Калифорнийския университет в Ървайн